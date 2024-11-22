GSCF запускает Connected Capital с решением нового поколения по управлению оборотным капиталом

Интеграция альтернативного и банковского капитала на одной мощной платформе обслуживания

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- GSCF, ведущий мировой поставщик решений для оборотного капитала, сегодня объявил о запуске своей усовершенствованной облачной платформы управления ликвидностью и создании экосистемы Connected Capital. Эта инновационная платформа, разработанная на полностью модернизированном технологическом стеке, предназначена для поддержки финансовой экосистемы, которая беспрепятственно связывает альтернативный капитал и банковское финансирование.

Технологическая платформа GSCF с гибкими возможностями настройки уникальна как универсальное решение для оптимизации финансовых операций и ускорения роста, позволяющее компаниям и их партнерам по финансированию управлять непрерывным циклом оборотного капитала. Интеграция источников финансирования может принести пользу широкому кругу компаний, стремящихся дополнить свое основное банковское финансирование доступом к альтернативному капиталу, включая крупные инвестиционные предприятия и компании среднего размера, работающие в более рискованных юрисдикциях и отраслевых вертикалях.

Компания GSCF активировала экосистему Connected Capital в рамках многолетней программы развития, направленной на модернизацию и консолидацию своих платформ обслуживания и финансирования. В настоящее время компания завершила миграцию своих поддерживаемых программ для оборотного капитала, годовой объем финансирования которых составляет около 60 миллиардов долларов США, на новую платформу Connected Capital, которая обеспечивает следующее:

Полное покрытие рисков: одна платформа, которая предлагает покрытие рисков широкого спектра, сочетая гибкость альтернативных решений для капитала с эффективностью банковского финансирования

одна платформа, которая предлагает покрытие рисков широкого спектра, сочетая гибкость альтернативных решений для капитала с эффективностью банковского финансирования Индивидуальные решения для разблокировки нового роста: совместное создание пользовательских программ оборотного капитала для удовлетворения уникальных потребностей бизнеса

совместное создание пользовательских программ оборотного капитала для удовлетворения уникальных потребностей бизнеса Практический анализ: мощное хранилище данных, поддерживающее передовые инструменты аналитики, которые динамически повышают эффективность принятия решений по оборотному капиталу и дают представление о производительности в режиме реального времени

мощное хранилище данных, поддерживающее передовые инструменты аналитики, которые динамически повышают эффективность принятия решений по оборотному капиталу и дают представление о производительности в режиме реального времени Управляемые экспертные услуги: опытные профессионалы, способные решать сложные программные требования и обеспечивать эффективность благодаря автоматизированным рабочим процессам и оптимизированным операциям

«Используя нашу облачную платформу и глубокий отраслевой опыт, мы даем организациям возможность раскрыть весь потенциал своих стратегий оборотного капитала, — сказал Даг Морган (Doug Morgan), генеральный директор GSCF. — Наша передовая платформа обеспечивает плавный и эффективный способ адаптации финансирования к конкретным потребностям, позволяя нашим клиентам сосредоточиться на своем основном бизнесе и получить доступ к капиталу, необходимому для расширения».

Благодаря этим значительным инвестициям в технологии и сочетанию возможностей финансирования и обслуживания компания GSCF еще больше расширила сферу решений «Оборотный капитал как услуга» (WCaaS), которые она предоставляет корпоративным клиентам и их партнерам по финансированию для решения проблемы ликвидности в режиме реального времени, чтобы поддерживать устойчивый рост. Это также позволяет GSCF удовлетворять потребности в настоящее время недостаточно обслуживаемых секторов, включая компании среднего размера, которые сейчас не имеют доступа к источникам капитала, которые соответствуют их конкретному профилю риска.

О компании GSCF

Компания GSCF является ведущим мировым поставщиком решений для управления оборотным капиталом. Она предоставляет компаниям и их партнерам из числа финансовых учреждений возможности для ускорения роста, высвобождения денежных средств и управления рисками и сложностями, связанными с непрерывным кругооборотом оборотного капитала. Инновационное предложение GSCF «Оборотный капитал как услуга» сочетает в себе функционал комплексной технологической платформы для управления капиталом с услугами экспертного управления и альтернативными решениями по привлечению капитала. Команда экспертов GSCF в области оборотного капитала работает в более чем 75 странах, предлагая поистине глобальный и целостный подход к решению проблем эффективности оборотного капитала. За более подробной информацией обращайтесь на веб-сайт www.gscf.com.

Контактная информация:

GSCF

Натали Сильверман (Natalie Silverman)

Директор по маркетингу

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