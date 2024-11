GSCF uruchamia platformę Connected Capital z rozwiązaniem nowej generacji do zarządzania kapitałem obrotowym

Integracja kapitału alternatywnego i bankowego w jednej potężnej platformie obsługowej.

NOWY JORK, 22 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- GSCF, czołowy globalny dostawca rozwiązań w zakresie kapitału obrotowego, ogłosił dzisiaj uruchomienie swojej ulepszonej platformy zarządzania płynnością w chmurze oraz utworzenie ekosystemu Connected Capital. Opracowana na w pełni zmodernizowanym stosie technologicznym, ta innowacyjna platforma powstała w celu wspierania ekosystemu finansowania, który płynnie łączy w sobie finansowanie alternatywnym kapitałem i finansowanie bankowe.

Oferująca duże możliwości konfiguracji platforma technologiczna firmy GSCF to wyjątkowe kompleksowe rozwiązanie do optymalizacji operacji finansowych i przyspieszania rozwoju, które umożliwia firmom i ich partnerom finansowym zarządzanie całym cyklem kapitału obrotowego. Integracja źródeł finansowania może przynieść korzyści dla szerokiego zakresu firm chcących uzupełnić swoje podstawowe finansowanie bankowe dostępem do kapitału alternatywnego, w tym dużych przedsiębiorstw o wysokim ratingu inwestycyjnym, a także średnich firm działających w bardziej ryzykownych warunkach prawnych i branżach.

GSCF aktywował swój ekosystem Connected Capital w ramach wieloletniego programu rozwojowego, którego celem jest modernizacja i konsolidacja swoich platform obsługi i finansowania. Spółka zakończyła właśnie migrację swoich obecnie obsługiwanych programów w zakresie kapitału obrotowego, które stanowią około 60 mld $ rocznego wolumenu finansowania, na nową platformę Connected Capital, która zapewnia:

Pełny zakres pokrycia ryzyka: jedna platforma oferująca szerokie spektrum pokrycia ryzyka poprzez połączenie elastyczności rozwiązań kapitału alternatywnego z efektywnością finansowania bankowego.

Specjalnie dostosowane rozwiązania, aby umożliwić nowy wzrost : współtworzenie niestandardowych programów kapitału obrotowego w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Dostęp do praktycznych informacji: potężna hurtownia danych obsługująca zaawansowane narzędzia analityczne, które w dynamiczny sposób usprawniają podejmowanie decyzji dotyczących kapitału obrotowego i zapewniają wgląd w wydajność w czasie rzeczywistym.

Usługi zarządzane przez ekspertów: doświadczeni profesjonaliści, którzy potrafią sprostać złożonym wymaganiom programowym i zapewniać efektywność dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy i usprawnionym operacjom.

„Wykorzystując naszą platformę chmurową i dogłębną wiedzę branżową, pomagamy organizacjom zrealizować pełny potencjał swoich strategii w zakresie kapitału obrotowego" – powiedział Doug Morgan, dyrektor generalny GSCF. „Nasza zaawansowana platforma zapewnia płynny i efektywny sposób na dostosowanie finansowania do konkretnych potrzeb, co pozwala naszym klientom skupić się na swojej podstawowej działalności i uzyskać dostęp do kapitału niezbędnego do ekspansji".

Dzięki tej istotnej inwestycji technologicznej i poprzez połączenie siły finansowania i obsługi, GSCF jeszcze bardziej rozszerzył zakres dostarczanych klientom korporacyjnym i podmiotom ich finansującym rozwiązań kapitału obrotowego jako usługi (WCaaS) w celu zarządzania płynnością w czasie rzeczywistym w sposób wspierający zrównoważony wzrost. Dzięki temu GSCF buduje też odpowiednią pozycję, aby móc spełniać potrzeby obecnie niedostatecznie obsługiwanych sektorów, takich jak średniej wielkości przedsiębiorstwa, które nie mają obecnie dostępu do źródeł kapitału dopasowanych do ich konkretnego profilu ryzyka.

GSCF

GSCF jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu kapitału obrotowego. Spółka umożliwia przedsiębiorstwom i współpracującym z nimi instytucjom finansowym przyspieszenie wzrostu, zyskanie płynności i zarządzanie ryzykiem i złożonością wszystkich elementów cyklu kapitału obrotowego. Innowacyjne rozwiązanie GSCF „kapitał obrotowy jako usługa" to potencjał kompleksowej, połączonej kapitałowej platformy technologicznej z eksperckimi usługami zarządzanymi i alternatywnymi rozwiązaniami kapitałowymi. Zespół ekspertów w dziedzinie kapitału obrotowego spółki GSCF działa w przeszło 75 krajach, oferując globalną, holistyczną perspektywę, aby sprostać wyzwaniom związanym z wydajnością kapitału. Więcej informacji: www.gscf.com.

KONTAKT:

GSCF

Natalie Silverman

dyrektor ds. marketingu

e-mail: [email protected]

tel. (609) 577-5083

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpg