HCLTech 報告警示，當領導層須於日益緊迫的期限內取得成效，43% 的企業人工智能計劃恐將失敗

紐約和印度諾伊達2026年5月22日 /美通社/ -- 領先的全球科技公司 HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 今日公佈其最新企業人工智能 (AI) 市場報告《2026 人工智能影響要務》(The AI Impact Imperatives, 2026)，報告指出，企業正爭相擴展人工智能，同時承受在日益緊迫的期限內交出成績的壓力，導致執行差距不斷擴大。

研究訪問了全球 467 名負責人工智能投資的高層行政人員，所屬企業年收入均超過 10 億美元。結果發現，縱然人工智能現已廣泛應用於資訊科技 (IT) 營運、軟件工程及業務職能，但預計仍有近 43% 的大型人工智能計劃會失敗。 風險成因並非試驗不足或工具匱乏，而在於難以將雄心壯志轉化為遍及全企業的一致成果。

與此同時，各界對回報的期望正日益收緊。 接近一半的企業領導層期望人工智能投資能在 18 個月內產生可衡量的價值，這令機構在平衡快速部署與人工智能所需的結構性變革時，幾乎毫無犯錯餘地。 報告顯示，速度與準備程度之間的矛盾，正成為現今企業領導團隊所面對一大關鍵挑戰。

對資訊總監及科技領導層來說，這些結果突顯出，當擴展人工智能時，應用程式組合、數據環境及營運模式中原本隱藏的限制會逐一浮現，原因在於這些系統並非為自主及持續學習而設。 對於企業東主及高層行政人員，數據帶出另一互相關連的隱憂：在欠缺支撐人工智能所需的機構協同下，仍大膽投資人工智能所衍生的策略風險。 隨着人工智能計劃逐步邁向企業營運的核心，失敗不但更易察覺，後果亦更為深遠。

研究亦指出，企業應用人工智能的方式正在轉變，業界對代理型人工智能及實體人工智能的用例越來越感興趣，這些應用不只限於數碼工作流程，更延伸至製造、工程及營運等真實環境。 雖然目前仍處於初步應用階段，但這些模型帶來問責、可靠性及監督方面的新問題，加重領導層在負責任地擴展人工智能時所要承擔的壓力。

報告指出，很多機構低估成功所需的跨職能協調及決策清晰度。 即使投資金額持續增加，但若人工智能計劃在技術團隊與業務領導層之間未達共識便推行，就更易陷入停滯。

報告一大重要發現指出，變革管理已成為人工智能成敗的關鍵因素，但其在企業人工智能計劃中卻仍是其中一個長期最欠缺投資的領域。 數據顯示，大部分機構在將人工智能融入工作流程時，並未讓預期與人工智能協作的人員作好充分準備。 這已列為執行層面的主要風險。

HCLTech 技術總監兼生態系統主管 Vijay Guntur 指出：「人工智能已由技術層面的倡議，蜕變為企業日常營運的現實。 領導層現時面對的難題，並非人工智能是否能創造價值，而是機構如何調整自身架構、決策權及風險承受能力，從而與人工智能同步發展。 急速推進的壓力確實存在，但若缺乏對人才的適當投入，未能協助其理解和信任人工智能，並與之高效協作，急切而行可能加劇失敗，而非推動成功。」

《2026 人工智能影響要務》報告總結，當人工智能逐漸嵌入企業各項關鍵職能，成功與否將更看重機構能否在緊迫時間內平衡抱負、執行與問責，而非單純取決於採用率。 對於正在經歷此轉型過程的企業，人工智能的下一個階段，所考驗的不僅是技術層面的準備，更將大規模考驗領導層及全體人員的應對能力。

如欲查看完整報告，請瀏覽 https://www.hcltech.com/ai-impact-imperatives

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