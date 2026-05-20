-Un informe de HCLTech advierte que el 43% de las iniciativas de IA empresariales podrían fracasar a medida que los líderes se enfrentan a plazos cada vez más ajustados para lograr un impacto

NUEVA YORK y NOIDA, India, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, publicó hoy los resultados de su último Informe de Mercado de IA Empresarial, Los Imperativos del Impacto de la IA, 2026, que pone de relieve una creciente brecha de ejecución a medida que las empresas se apresuran a escalar la IA mientras se enfrentan a una presión cada vez mayor para ofrecer resultados en plazos cada vez más ajustados.

La investigación, basada en una encuesta global a 467 altos ejecutivos responsables de las inversiones en IA en empresas con ingresos anuales superiores a 1.000 millones de dólares, revela que, si bien la adopción de la IA está generalizada en las operaciones de TI, la ingeniería de software y las funciones empresariales, se prevé que casi el 43 % de las principales iniciativas de IA fracasen. El riesgo no se debe a la falta de experimentación ni al acceso a las herramientas, sino a la dificultad de traducir la ambición en resultados consistentes para toda la organización.

Al mismo tiempo, las expectativas de retorno de la inversión son cada vez más estrictas. Casi la mitad de los líderes empresariales esperan obtener un valor cuantificable de las inversiones en IA en un plazo de 18 meses, lo que deja poco margen de error, ya que las organizaciones deben equilibrar la rápida implementación con los cambios estructurales que exige la IA. El informe señala que esta colisión entre velocidad y preparación se está convirtiendo en uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan hoy en día los equipos directivos de las empresas.

Para los responsables de información y los líderes tecnológicos, los hallazgos subrayan cómo la expansión de la IA está revelando limitaciones ocultas en los entornos de aplicaciones, datos y modelos operativos que no fueron diseñados para sistemas autónomos de aprendizaje continuo. Para los propietarios de negocios y los altos ejecutivos, los datos ponen de relieve una preocupación diferente, pero relacionada: el riesgo estratégico de invertir agresivamente en IA sin la alineación organizacional necesaria para su sostenibilidad. A medida que las iniciativas de IA se acercan al núcleo de las operaciones empresariales, los fallos se vuelven más visibles y con mayores consecuencias.

El estudio también señala una evolución en la forma en que las empresas aplican la IA, con un creciente interés en casos de uso de IA de agente y física que se extienden más allá de los flujos de trabajo digitales hacia entornos del mundo real como la fabricación, la ingeniería y las operaciones. Si bien la adopción aún se encuentra en una etapa temprana, estos modelos plantean nuevas preguntas sobre la responsabilidad, la fiabilidad y la supervisión, lo que aumenta aún más la carga de liderazgo asociada con la expansión responsable de la IA.

El informe sugiere que muchas organizaciones subestiman el grado de coordinación interfuncional y la claridad en la toma de decisiones necesarios para el éxito. Los programas de IA que avanzan sin una alineación entre los equipos de tecnología y los líderes empresariales tienen más probabilidades de estancarse, incluso a medida que aumentan los niveles de inversión.

Entre los hallazgos más significativos del informe se encuentra la importancia de la gestión del cambio como factor determinante del éxito de la IA, a pesar de que sigue siendo una de las áreas con menor inversión en los programas de IA empresariales. Los datos revelan que la mayoría de las organizaciones implementan la IA en sus flujos de trabajo sin la preparación adecuada del personal que trabajará con ella. Esto se identifica como un riesgo principal para la ejecución.

"La IA ha pasado de ser una iniciativa tecnológica a convertirse en una realidad operativa empresarial", afirmó Vijay Guntur, director de tecnología y jefe de Ecosistemas de HCLTech. "Lo que los líderes se plantean ahora no es si la IA puede aportar valor, sino cómo las organizaciones adaptan sus estructuras, derechos de decisión y tolerancia al riesgo para mantenerse al día. La presión por actuar con rapidez es real, pero sin la inversión adecuada en las personas, en ayudarlas a comprender, confiar y trabajar eficazmente con la IA, la velocidad puede amplificar tanto el fracaso como el éxito".

El informe Los Imperativos del Impacto de la IA, 2026 concluye que, a medida que la IA se integre en las funciones empresariales críticas, el éxito dependerá menos de las tasas de adopción y más de la capacidad de la organización para alinear la ambición, la ejecución y la responsabilidad en plazos ajustados. Para las empresas que afrontan esta transición, la siguiente fase de la IA pondrá a prueba no solo la preparación tecnológica, sino también la del liderazgo y la del personal a gran escala.

Para acceder al informe completo, visite https://www.hcltech.com/ai-impact-imperatives

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