Un rapport de HCLTech met en garde sur le fait que 43 % des initiatives d'IA en entreprise risquent d'échouer car les dirigeants sont soumis à des pressions de plus en plus fortes sur les délais de présentation de résultats

NEW YORK et NOIDA, Inde, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH), une société technologique de pointe à portée mondiale, a publié aujourd'hui les conclusions de son dernier rapport sur le marché de l'IA en entreprise, The AI Impact Imperatives, 2026, mettant en évidence un écart d'exécution croissant alors que les entreprises tentent de déployer l'IA à grande échelle et obtenir des résultats dans des délais de plus en plus serrés.

L'étude, fondée sur une enquête mondiale menée auprès de 467 cadres supérieurs responsables des investissements dans l'IA au sein d'entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard de dollars, révèle que si l'adoption de l'IA est désormais largement répandue dans les opérations informatiques, l'ingénierie logicielle et les fonctions commerciales, il est prévisible que près de 43 % des grandes initiatives en matière d'IA aboutissent à un échec. Le risque n'est pas dû à un manque d'expérimentation ou d'accès aux outils, mais à la difficulté de traduire l'ambition en résultats cohérents à l'échelle des entreprises.

Dans le même temps, les attentes en matière de rendement se resserrent. Près de la moitié des dirigeants d'entreprise s'attendent à ce que la valeur des investissements dans l'IA soit mesurable dans les 18 mois, ce qui laisse peu de marge d'erreur aux entreprises qui doivent trouver un équilibre entre un déploiement rapide et les changements structurels qu'exige l'IA. Le rapport indique que ce conflit entre rapidité et préparation devient l'un des défis les plus déterminants auxquels sont confrontées les équipes dirigeantes des entreprises à l'heure actuelle.

Pour les DSI et les responsables technologiques, ces résultats révèlent à quel point l'expansion de l'IA met en évidence des contraintes cachées au sein des parcs d'applications, des environnements de données et des modèles d'exploitation qui n'ont pas été conçus pour des systèmes autonomes et en apprentissage continu. Pour les chefs d'entreprise et les cadres supérieurs, ces données soulèvent une préoccupation différente mais liée : le risque stratégique d'un investissement agressif dans l'IA sans structure organisationnelle adaptée qui le soutienne. À mesure que les initiatives en matière d'IA se rapprochent du cœur des activités des entreprises, les échecs deviennent plus visibles et plus lourds de conséquences.

L'étude souligne également une évolution dans la manière dont les entreprises appliquent l'IA, révélant un intérêt croissant pour les cas d'utilisation de l'IA agentique et physique qui s'étendent au-delà des flux de travail numériques dans des environnements du monde réel tels que la fabrication, l'ingénierie et les opérations. Bien que leur adoption en soit encore à ses débuts, ces modèles soulèvent de nouvelles questions en matière de responsabilité, de fiabilité et de surveillance, augmentant ainsi la charge des dirigeants dans la mise à l'échelle responsable de l'IA.

Le rapport suggère que de nombreuses entreprises sous-estiment le degré de coordination interfonctionnelle et la clarté décisionnelle nécessaires pour réussir. Les programmes d'IA qui progressent sans qu'il y ait une coordination entre les équipes technologiques et les dirigeants d'entreprise sont plus susceptibles de stagner, même si les niveaux d'investissement continuent d'augmenter.

L'une des principales conclusions du rapport est que la gestion du changement est devenue un facteur déterminant pour la réussite du déploiement de l'IA. Elle reste pourtant l'un des domaines les plus régulièrement sous-investis dans les programmes d'IA des entreprises. Les données révèlent que la majorité des organisations déploient l'IA dans les flux de travail sans préparer suffisamment les personnes censées l'utiliser. Ceci est cité comme l'un des principaux risques d'exécution.

« L'IA est passée du statut d'initiative technologique à celui de réalité opérationnelle pour les entreprises », a déclaré Vijay Guntur, directeur technique et responsable des écosystèmes chez HCLTech. « Ce qui préoccupe les dirigeants aujourd'hui n'est pas de savoir si l'IA peut apporter de la valeur, mais comment les entreprises adaptent leurs structures, leurs droits décisionnels et leur tolérance au risque pour suivre le rythme de l'IA. La pression pour aller vite est réelle, mais sans investir suffisamment dans les ressources humaines, pour les aider à comprendre, à faire confiance et à travailler efficacement avec l'IA, la vitesse peut tout aussi bien amplifier l'échec plutôt que le succès ».

Le rapport AI Impact Imperatives, 2026 conclut qu'à mesure que l'IA s'intègre dans les fonctions essentielles de l'entreprise, le succès dépend moins des taux d'adoption que de la capacité d'une entreprise à coordonner l'ambition, l'exécution et la responsabilité dans des délais serrés. Pour les entreprises qui se trouvent en plein dans cette transition, la prochaine phase de l'IA mettra à l'épreuve non seulement l'état de préparation technologique, mais aussi l'état de préparation des dirigeants et du personnel à grande échelle.

Pour accéder au rapport complet, veuillez consulter le site https://www.hcltech.com/ai-impact-imperatives

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, employant plus de 227 000 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients dans tous les principaux secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, la mobilité ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois close en mars 2026 s'élève à 14,7 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, veuillez consulter le site hcltech.com.

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