HCLTechのレポート、企業のAI施策の43%が失敗する可能性を警告、リーダーは成果創出までの期間短縮に直面

ニューヨークおよびインド・ノイダ, 2026年5月21日 /PRNewswire/ -- HCLTech（NSE：HCLTECH）（BSE：HCLTECH）は、世界有数のテクノロジー企業であり、本日、最新のエンタープライズAI市場レポート「The AI Impact Imperatives, 2026」の調査結果を発表し、同レポートでは、企業がAIの拡大を急ぐ一方、これまで以上に短期間で成果を示すことを求められる中、実行面のギャップが広がっていることを明らかにしています。

本調査は、年間売上高10億ドル超の企業でAI投資を担当する経営幹部467人を対象としたグローバル調査に基づくもので、AI導入が現在、IT運用、ソフトウエアエンジニアリング、業務機能に広く及んでいる一方、主要なAI施策の43%近くが失敗すると予想されることを明らかにしています。このリスクは、実験不足やツールへのアクセス不足ではなく、高い目標を一貫した全社的成果につなげる難しさに起因しています。

同時に、投資リターンに対する期待も厳しくなっています。企業リーダーの半数近くが、AI投資から18カ月以内に測定可能な価値を得ることを期待しており、各組織が迅速な導入とAIが求める構造変革のバランスを取る中で、失敗できる余地はほとんどありません。同レポートは、スピードと準備態勢のせめぎ合いが、今日の企業経営陣が直面する最も重要な課題の1つになりつつあることを示しています。

CIOやテクノロジーリーダーにとって、今回の調査結果は、AIの本格展開に伴い、自律的かつ継続的に学習するシステムを想定して設計されていないアプリケーション資産、データ環境、運用モデルに潜む制約が明らかになっていることを示しています。事業責任者や上級幹部にとって、このデータは、別種ながら関連する懸念も示しています。すなわち、AIを継続的に推進するために必要な組織的連携を欠いたまま、AIに積極的に投資することの戦略的リスクです。AI施策が企業運営の中核に近づくにつれて、失敗はより顕在化し、その影響もより大きくなっています。

この調査は、企業によるAI活用のあり方が進化していることも示しており、デジタルワークフローを超えて製造、エンジニアリング、運用などの実環境へと広がるエージェント型AIおよびフィジカルAIのユースケースへの関心が高まっています。導入はまだ初期段階にあるものの、これらのモデルは説明責任、信頼性、監督を巡る新たな課題を生み出し、責任ある形でAIを拡大するうえでリーダー層にかかる負担をさらに高めます。

同レポートは、多くの組織が、成功に必要な部門横断的な調整と意思決定の明確さを過小評価していることを示唆しています。テクノロジーチームとビジネスリーダーの間で足並みがそろわないまま進められるAIプログラムは、投資水準が上昇し続けても停滞する可能性が高くなります。

同レポートの最も重要な調査結果の1つは、変革マネジメントがAIの成功を左右する重要な決定要因になっているにもかかわらず、企業のAIプログラムで引き続き最も投資が不足しがちな分野の1つであるという点です。このデータから、大半の組織が、AIとともに働くことになる人材への十分な準備を行わないまま、AIをワークフローに導入していることが明らかになっています。これは主要な実行リスクとして挙げられています。

HCLTechのCTO兼エコシステム責任者であるVijay Gunturは、次のように述べています。「AIは、テクノロジー施策から企業運営の現実へと移行しました。リーダーが今取り組んでいるのは、AIが価値を生み出せるかどうかではなく、AIの進展に歩調を合わせるために、組織の構造、意思決定権限、リスク許容度をどう適応させるかです。迅速に進める必要があるという圧力は現実のものですが、人材に適切に投資し、AIを理解し、信頼し、AIとともに効果的に働けるよう支援しなければ、スピードは成功を後押しするのと同じくらい容易に失敗を増幅させかねません。」

「The AI Impact Imperatives, 2026」レポートは、AIが企業の重要機能全体に組み込まれるにつれて、成功は導入率よりも、限られた期間内で目標、実行、説明責任を整合させる組織の能力に左右されるようになると結論付けています。この移行を進める企業にとって、AIの次の段階では、テクノロジー面の準備度だけでなく、組織規模でのリーダーシップと人材の準備度も試されることになります。

レポート全文をご覧になるには、https://www.hcltech.com/ai-impact-imperativesにアクセスしてください。

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