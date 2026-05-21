Ein Bericht von HCLTech warnt davor, dass 43 % der KI-Initiativen in Unternehmen scheitern könnten, da Führungskräfte mit immer knapperen Zeitfenstern für die Erzielung von Ergebnissen konfrontiert sind

NEW YORK und NOIDA, Indien, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute die Ergebnisse seines neuesten Marktberichts zur KI in Unternehmen mit dem Titel The AI Impact Imperatives, 2026 veröffentlicht. Darin wird eine wachsende Umsetzungslücke hervorgehoben, da Unternehmen zwar eifrig daran arbeiten, KI-Lösungen zu skalieren, gleichzeitig aber unter zunehmendem Druck stehen, Ergebnisse innerhalb immer knapperer Zeitrahmen zu liefern.

Die Studie, die auf einer weltweiten Umfrage unter 467 Führungskräften basiert, die für KI-Investitionen in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar verantwortlich sind, kommt zu dem Ergebnis, dass KI zwar mittlerweile in den Bereichen IT-Betrieb, Softwareentwicklung und Geschäftsfunktionen weit verbreitet ist, jedoch fast 43 % der großen KI-Initiativen voraussichtlich scheitern werden. Das Risiko ist nicht auf einen Mangel an Experimentierfreudigkeit oder fehlenden Zugang zu Tools zurückzuführen, sondern auf die Schwierigkeit, ehrgeizige Ziele in konsistente, unternehmensweite Ergebnisse umzusetzen.

Gleichzeitig steigen die Erwartungen an die Rendite. Fast die Hälfte der Unternehmensleiter erwartet innerhalb von 18 Monaten einen messbaren Nutzen aus KI-Investitionen, was wenig Spielraum für Fehler lässt, da Unternehmen die schnelle Einführung mit den strukturellen Veränderungen in Einklang bringen müssen, die KI erfordert. Der Bericht zeigt, dass dieser Konflikt zwischen Geschwindigkeit und Vorbereitung zu einer der entscheidenden Herausforderungen wird, denen sich Führungskräfte in Unternehmen heute stellen müssen.

Für CIOs und Technologieführer unterstreichen die Ergebnisse, wie die Skalierung von KI verborgene Einschränkungen in Anwendungslandschaften, Datenumgebungen und Betriebsmodellen aufdeckt, die nicht für autonome, kontinuierlich lernende Systeme konzipiert wurden. Für Geschäftsinhaber und Führungskräfte heben die Daten ein anderes, aber damit zusammenhängendes Problem hervor: das strategische Risiko, aggressiv in KI zu investieren, ohne über die erforderliche organisatorische Ausrichtung zu verfügen, um diese aufrechtzuerhalten. Je näher KI-Initiativen an den Kern des Unternehmensbetriebs rücken, desto sichtbarer und folgenschwerer werden Misserfolge.

Die Studie weist zudem auf eine Entwicklung in der Art und Weise hin, wie Unternehmen KI einsetzen, mit wachsendem Interesse an Anwendungsfällen für agentenbasierte und physische KI, die über digitale Arbeitsabläufe hinaus in reale Umgebungen wie Fertigung, Technik und Betrieb reichen. Obwohl die Einführung noch in den Anfängen steckt, werfen diese Modelle neue Fragen hinsichtlich Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit und Aufsicht auf, was die Belastung der Führungskräfte im Zusammenhang mit der verantwortungsvollen Skalierung von KI weiter erhöht.

Der Bericht legt nahe, dass viele Unternehmen den Grad an funktionsübergreifender Koordination und Klarheit bei der Entscheidungsfindung unterschätzen, der für den Erfolg erforderlich ist. KI-Programme, die ohne Abstimmung zwischen Technologieteams und Führungskräften vorangetrieben werden, geraten eher ins Stocken, selbst wenn die Investitionssummen weiter steigen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehört, inwieweit Change Management zu einem entscheidenden Faktor für den Erfolg von KI geworden ist, und dennoch bleibt es einer der Bereiche, in den bei KI-Programmen in Unternehmen am konsequentesten zu wenig investiert wird. Die Daten zeigen, dass die Mehrheit der Unternehmen KI in Arbeitsabläufe einführt, ohne die Mitarbeiter, die damit arbeiten sollen, angemessen vorzubereiten. Dies wird als primäres Umsetzungsrisiko genannt.

„KI hat sich von einer Technologieinitiative zu einer betrieblichen Realität in Unternehmen entwickelt", sagte Vijay Guntur, CTO und Leiter des Bereichs Ecosystems bei HCLTech. „Womit Führungskräfte sich derzeit auseinandersetzen, ist nicht die Frage, ob KI einen Mehrwert liefern kann, sondern wie Unternehmen ihre Strukturen, Entscheidungsbefugnisse und Risikotoleranz anpassen, um mit ihr Schritt zu halten. Der Druck, schnell voranzukommen, ist real, aber ohne die richtigen Investitionen in die Mitarbeiter – damit diese KI verstehen, ihr vertrauen und effektiv mit ihr zusammenarbeiten können – kann Geschwindigkeit ebenso leicht Misserfolge wie Erfolge verstärken."

Der Bericht AI Impact Imperatives, 2026 kommt zu dem Schluss, dass der Erfolg, wenn KI in kritische Unternehmensfunktionen eingebettet wird, weniger von den Einführungsraten abhängt, sondern vielmehr von der Fähigkeit eines Unternehmens, Ambitionen, Umsetzung und Verantwortlichkeit innerhalb enger Zeitrahmen aufeinander abzustimmen. Für Unternehmen, die diesen Wandel bewältigen, wird die nächste Phase der KI nicht nur die technologische Bereitschaft auf die Probe stellen, sondern auch die Bereitschaft der Führungsebene und der Mitarbeiter in großem Maßstab.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://www.hcltech.com/ai-impact-imperatives

Informationen zu HCLTech

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