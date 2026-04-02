HEARTS ON FIRE發表全球廣告企劃「WHAT'S YOUR SIGNATURE? 」 慶祝璀璨三十載

香港2026年4月2日 /美通社/ -- 以光芒無匹的美鑽享譽全球的國際著名珠寶品牌HEARTS ON FIRE，矚目發表嶄新的全球廣告企劃「What's Your Signature?」，正式啟動品牌30週年慶祝活動。

廣告代表HEARTS ON FIRE 30載以來備受推崇的非凡工藝、創新精神與脫俗美感，不但向品牌以「全世界車工最完美的鑽石」譜寫的燦爛傳奇致敬，也重申品牌一直堅守的承諾——讓女性由內而外散發自信光芒。

30年來，HEARTS ON FIRE致力雕琢鑽火彩懾人、鑽光四綻的鑽石，務求照亮每位女性的天賦光芒和獨特個性。「What's Your Signature?」廣告正好透過展示現代自我表達的全新方式，創意體現此理念。品牌深信自我表達並非取決於別人眼中的女性形象或她們的衣著，而是在於她們看待自己的態度。廣告蘊藏著自我反思的深意，將鏡頭化作鏡子，倒映出由女性自行定義、與別不同的沉著自信。在率性隨心的姿勢和自然動作之間，女性矚目展示真我個性的標記，宣示大膽耀眼、自成一格的非凡魅力。

HEARTS ON FIRE的多個標誌性系列也成為廣告的耀眼焦點，包括全新推出的DREAM系列。每款鑽飾也成為女性的延伸，唯美的鑽光映襯她們的力量、真誠和鮮明個性，與品牌鑽飾體現的精準完美工藝互相呼應。

隨著HEARTS ON FIRE慶祝璀璨30載，「What's Your Signature?」廣告將會為橫跨全年的全球慶祝活動定調。於2026年，品牌將會舉行獨家店內慶祝活動、特色美鑽體驗，更會邀請各地人氣網紅參與社交媒體宣傳活動，讓女性能大膽發聲，並在各地主要市場展開以「What's Your Signature?」為主題的討論。品牌亦會於今年稍後推出特別紀念系列，向品牌的重要里程碑致意。

「What's Your Signature?」廣告將於2026年4月2日在全球發布，為HEARTS ON FIRE 30週年的全年慶祝活動正式揭幕。精彩的慶典將會頌揚耀眼光芒、個性魅力，以及品牌30年來為臻美鑽石譜寫的嚴謹標準。

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SOURCE HEARTS ON FIRE