하츠 온 파이어, 새로운 글로벌 캠페인 왓츠 유어 시그니처로 빛나는 30주년 기념

홍콩, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 다이아몬드의 비할 데 없는 광채로 알려진 국제 주얼리 브랜드 하츠 온 파이어(HEARTS ON FIRE)가 새로운 글로벌 캠페인 왓츠 유어 시그니처(What's Your Signature?)와 함께 30주년 기념 행사를 시작한다.

30년간의 장인 정신, 혁신, 예술성을 기념하는 이 캠페인은 '세계에서 가장 완벽하게 컷팅된 다이아몬드®(The World's Most Perfectly Cut Diamond®)'로서 브랜드의 유산과 명성을 기리며, 다이아몬드를 개인 표현의 한 형태로 보고 여성들이 자신감 있게 빛날 수 있도록 힘을 부여한다는 신념을 담고 있다.

30년간 하츠 온 파이어는 시그니처 컷의 정밀함을 통해 달성되는 탁월한 파이어, 광채, 섬광을 지닌 다이아몬드를 제작하는 데 전념해 왔다. 개성을 반영하도록 설계된 왓츠 유어 시그니처는 현대적인 자기표현을 재정의한다. 여성이 어떻게 보이는지 또는 무엇을 입는지가 아니라, 자신을 어떻게 보는지에 대한 이야기다. 캠페인의 핵심에는 자기 성찰이라는 강력한 아이디어가 자리하며, 카메라는 스스로 정의되고 깊이 개인적인 조용한 자신감을 포착하는 거울이 된다. 다이아몬드가 빛과 움직임에 반응하듯, 각각의 여성은 생동감 있고 개인적인 방식으로 자신의 시그니처를 드러낸다.

새롭게 출시된 드림(DREAM) 컬렉션을 포함한 브랜드의 상징적인 컬렉션을 선보이는 이 캠페인은 각 피스를 착용자의 연장선으로 제시하며, 각 다이아몬드의 광채가 그녀의 힘, 진정성, 개성을 반영하고 모든 하츠 온 파이어 제품을 정의하는 정밀함과 완벽함을 담아낸다.

브랜드가 30년간의 시그니처 광채를 기념하며, 왓츠 유어 시그니처는 한 해 동안 진행될 글로벌 기념 이니셔티브의 분위기를 설정한다. 프라이빗 클라이언트 경험과 매장 내 설치물부터 크리에이터와 트렌드세터를 통한 글로벌 소셜 대화까지, 캠페인은 여성들이 자신만의 시그니처를 정의하고 공유하도록 초대한다. 연말에는 이 이정표를 기념하기 위해 설계된 기념 한정판 제품도 선보일 예정이다.

2026년 4월 2일 전 세계적으로 론칭하는 왓츠 유어 시그니처는 하츠 온 파이어의 광채와 개성, 다이아몬드 완벽함의 기준을 세워온 30주년을 기념한다.

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SOURCE HEARTS ON FIRE