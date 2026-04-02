HEARTS ON FIRE KỶ NIỆM 30 NĂM TỎA SÁNG VỚI CHIẾN DỊCH TOÀN CẦU MỚI DẤU ẤN RIÊNG CỦA BẠN LÀ GÌ?

HỒNG KÔNG, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- HEARTS ON FIRE, thương hiệu trang sức quốc tế nổi tiếng với độ lấp lánh vô song của kim cương, công bố khởi động lễ kỷ niệm 30 năm với một chiến dịch toàn cầu mới mang tên Dấu ấn riêng của bạn là gì? (What's Your Signature?)

Đánh dấu ba thập kỷ tinh hoa chế tác, đổi mới và nghệ thuật, chiến dịch tôn vinh di sản và danh tiếng của thương hiệu với danh xưng "The World's Most Perfectly Cut Diamond®": niềm tin rằng kim cương là một hình thức thể hiện bản thân, trao quyền để phụ nữ tỏa sáng với sự tự tin.

Trong suốt 30 năm qua, HEARTS ON FIRE luôn theo đuổi việc chế tác những viên kim cương có độ tán sắc, độ chói sáng và độ lấp lánh vượt trội, đạt được nhờ độ chính xác trong kỹ thuật cắt đặc trưng của thương hiệu. Được thiết kế để phản ánh cá tính riêng, chiến dịch Dấu ấn riêng của bạn là gì? tái định nghĩa cách thể hiện bản thân hiện nay - không phải ở cách một người phụ nữ được nhìn nhận hay những gì cô ấy mặc, mà ở cách cô ấy nhìn nhận chính mình. Trọng tâm của chiến dịch là một thông điệp sâu sắc về sự phản chiếu bản thân, nơi ống kính trở thành một tấm gương ghi lại sự tự tin thầm lặng, được định nghĩa bởi chính mỗi cá nhân và mang tính cá nhân sâu sắc. Cũng như kim cương phản ứng với ánh sáng và chuyển động, mỗi người phụ nữ bộc lộ dấu ấn riêng của mình theo cách sống động và mang đậm bản sắc cá nhân.

Giới thiệu các bộ sưu tập biểu tượng của thương hiệu, bao gồm bộ sưu tập DREAM vừa ra mắt, chiến dịch thể hiện mỗi thiết kế như một sự mở rộng của người đeo, với sự rực rỡ của từng viên kim cương phản chiếu sức mạnh, sự chân thực và cá tính riêng, đồng thời phản ánh độ chính xác và sự hoàn hảo định hình cho mỗi sáng tạo của HEARTS ON FIRE.

Khi thương hiệu kỷ niệm 30 năm mang đến sự lấp lánh đặc trưng, chiến dịch Dấu ấn riêng của bạn là gì? sẽ định hình phong cách cho các hoạt động kỷ niệm trên toàn cầu. Từ các trải nghiệm dành riêng cho khách hàng, các không gian trưng bày tại cửa hàng, đến hiệu ứng lan tỏa toàn cầu trên các nền tảng mạng xã hội với sự dẫn dắt của các nhà sáng tạo nội dung và những người định hình xu hướng, chiến dịch mời gọi phụ nữ định nghĩa và chia sẻ dấu ấn riêng của mình. Vào cuối năm, thương hiệu cũng sẽ giới thiệu các thiết kế phiên bản đặc biệt nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Ra mắt trên toàn cầu vào ngày 2 tháng 4 năm 2026, chiến dịch Dấu ấn riêng của bạn là gì? đánh dấu sự khởi đầu cho năm kỷ niệm 30 năm của HEARTS ON FIRE - một hành trình tôn vinh sự rực rỡ, cá tính riêng và ba thập kỷ thiết lập chuẩn mực cho sự hoàn hảo của kim cương.

