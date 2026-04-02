RAYAKAN 30 TAHUN KEMILAU IKONIK, HEARTS ON FIRE LUNCURKAN PROGRAM GLOBAL BARU, "WHAT'S YOUR SIGNATURE?"

HONG KONG, 2 April 2026 /PRNewswire/ -- HEARTS ON FIRE, merek perhiasan internasional yang dikenal dengan kilau berlian yang tak tertandingi, merayakan hari jadi ke-30 dengan meluncurkan program global baru bertajuk "What's Your Signature?".

Selain menyoroti perjalanan selama tiga dekade yang penuh keahlian, inovasi, dan sentuhan seni, program ini juga merayakan warisan serta reputasi HEARTS ON FIRE sebagai "The World's Most Perfectly Cut Diamond®" yang menekankan keyakinan bahwa berlian bukan sekadar perhiasan, melainkan bentuk ekspresi diri—mendukung perempuan agar tampil percaya diri dan bersinar dengan caranya masing-masing.

Selama 30 tahun, HEARTS ON FIRE selalu menghadirkan berlian dengan kilau, kejernihan, dan pancaran cahaya yang istimewa melalui teknik potongan presisi. Mengusung semangat tersebut, program "What's Your Signature?" menafsirkan kembali konsep ekspresi diri pada era modern. Fokusnya bukan pada penampilan seorang perempuan, melainkan bagaimana sosok perempuan memandang dan memahami dirinya sendiri. Program ini menempatkan refleksi diri sebagai unsur utama. Kamera dihadirkan layaknya cermin yang menangkap kepercayaan diri yang tenang, personal, dan lahir dari dalam. Seperti berlian yang memantulkan cahaya dari setiap sudut, setiap perempuan menampilkan karakter dan keunikannya dengan cara yang autentik.

Menampilkan deretan koleksi ikonik, termasuk lini terbaru DREAM, program ini menempatkan setiap perhiasan sebagai perpanjangan dari karakter penggunanya. Kilau berlian yang dihadirkan tidak hanya memukau secara visual, namun juga memancarkan kekuatan, keaslian, dan keunikan setiap individu—sejalan dengan teknik presisi dan standar kesempurnaan yang menjadi ciri khas di balik setiap kreasi HEARTS ON FIRE.

Dalam rangka merayakan 30 tahun kemilau khas HEARTS ON FIRE, "What's Your Signature?" mengawali rangkaian inisiatif global yang akan berlangsung sepanjang tahun. Program ini mencakup beragam aktivitas, mulai dari pengalaman eksklusif bagi pelanggan, instalasi di butik, hingga promosi via media sosial berskala global yang melibatkan kreator dan sosok berpengaruh. Melalui program ini, perempuan dapat menemukan sekaligus mengekspresikan identitas mereka masing-masing. Menutup rangkaian perayaan, HEARTS ON FIRE juga akan meluncurkan koleksi edisi khusus pada akhir tahun sebagai penanda momen penting tersebut.

Diluncurkan secara global mulai 2 April 2026, "What's Your Signature?" menjadi awal dari perayaan 30 tahun HEARTS ON FIRE—sebuah perayaan yang menyoroti kemilau, keunikan, dan tiga dekade kiprah merek ini dalam menetapkan standar kesempurnaan berlian.

SOURCE HEARTS ON FIRE