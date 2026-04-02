HEARTS ON FIRE、新グローバル・キャンペーン「あなたのシグネチャーは？」で輝きの30周年を祝う

香港、2026年4月2日 /PRNewswire/ -- ダイヤモンドの比類ない輝きで知られる国際的ジュエリーブランド、HEARTS ON FIREは、30周年記念の幕開けとして、新グローバル・キャンペーン「あなたのシグネチャーは？（What's Your Signature?）」を展開します。

30年にわたるクラフトマンシップ、革新性、芸術性を記念する本キャンペーンは、「世界で最も完璧にカットされたダイヤモンド（The World's Most Perfectly Cut Diamond®）」というブランドの遺産と評価を称えるものです。ダイヤモンドは自己表現の一形態であり、女性が自信を持って輝けるようにするという信念を表現しています。

30年間、HEARTS ON FIREは、シグネチャー・カットの精度を通じて実現される、卓越したファイア、ブリリアンス、およびシンチレーションを備えたダイヤモンドの製作に専念してきました。個性を反映するようデザインされた「あなたのシグネチャーは？（What's Your Signature?）」は、現代の自己表現を再定義します。女性がどう見られるか、何を身につけるかではなく、自分自身をどう見るかということです。キャンペーンの核心にあるのは自分自身を見つめ直すという力強いアイデアであり、カメラが鏡となって、自ら定義した深く個人的な静かな自信を捉えます。ダイヤモンドが光や動きに反応するように、それぞれの女性は生き生きとした個人的な方法で、自らのシグネチャーを明らかにします。

新発売のDREAMコレクションを含むブランドのアイコニックなコレクションをフィーチャーしたこのキャンペーンでは、各アイテムを、身に着ける人物の延長として表現しています。ダイヤモンドの輝きは強さ、本質、個性を映し出し、HEARTS ON FIREのすべての作品を特徴づける精密さと完璧さを反映しています。

ブランドを象徴する輝きが30周年を迎えるにあたり、「あなたのシグネチャーは？（What's Your Signature?）」は、1年にわたるグローバルな記念施策の幕開けを飾ります。プライベートな顧客体験や店舗でのインスタレーションから、クリエイターやテイストメーカーによってグローバルに広がるソーシャル上の対話に至るまで、このキャンペーンは女性たちに自分自身のシグネチャーを定義し、共有することを呼びかけています。今年の後半には、この節目を記念してデザインされたスペシャル・エディションの記念作品も発表される予定です。

2026年4月2日に世界規模で開始される「あなたのシグネチャーは？（What's Your Signature?）」は、HEARTS ON FIREの30周年記念イヤーの幕開けとなります。これは輝きと個性を称え、30年にわたりダイヤモンドの完璧さの基準を打ち立ててきた歩みを祝うものです。

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SOURCE HEARTS ON FIRE