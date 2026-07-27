HNS 2026 | 華為面向南部非洲發佈升級版星河AI廣域網解決方案

超高速無線：華為首創的AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP融合了備受期待的Wi-Fi 8創新技術，實現更高速度與可靠性。具體而言，智能協同調度與空間復用(iCSSR)這一多AP協同技術，在大幅降低同頻干擾的同時，使連續組網場景下的單用戶速率翻倍。與此同時，先進同頻網絡(ASFN)零漫遊技術將多個AP虛擬化為一個「超級AP」，實現全網無縫漫遊、零丟包。

全維度安全：華為星河AI全維度安全廣域網解決方案構建起一個強大的防禦體系，涵蓋資產安全、聯接安全、空間安全及隱私安全四大維度。

資產安全：政府、金融等行業啞終端數量激增，加劇了網絡攻擊風險。針對這一挑戰，華為方案利用基於AI聚類的終端識別技術，自動識別啞終端，準確率達95%。智能異常檢測(SmartAD)能夠在數秒內發現終端流量行為異常並主動阻斷。

聯接安全：華為獨家Wi-Fi Shield技術在物理層消除了報文被竊聽的風險。此外，端到端MACsec結合後量子密碼(PQC)，即便在量子計算日趨成熟的背景下，也能為數據傳輸提供長期安全保障。

空間安全：華為Wi-Fi CSI感知技術通過單個AP即可探測空間安全狀態，並在數秒內識別入侵行為。

隱私安全：針對隱蔽拍攝設備，華為iGuard AP實現全面檢測、精準定位與全天候運行，守護商業機密與個人隱私。

網絡自治：華為星河AI廣域網解決方案提供強大的AI驅動自動化運維能力。通過iFlow全流體驗分析，該方案可在數分鐘內完成質差定界，實現全路徑可視與體驗可觀測。借助AI全局決策與分鐘級故障定位，80%的無線故障可自動解決。

在星河AI安全園區圓桌論壇上，華為數據通信產品線園區網絡領域副總裁Alex Sun表示：「隨著AI時代的到來，南部非洲的數字化轉型不斷提速，然而當前園區網絡正面臨安全需求攀升、傳統運維低效等挑戰。為此，華為對星河AI園區解決方案進行了升級，幫助當地客戶打造面向未來的超高速、安全、智能的聯接體驗，推動企業數字化與網絡升級。」

為推動Wi-Fi 7 CSI感知技術的行業普及，華為組織了AirEngine Wi-Fi 7 CSI感知挑戰賽，旨在匯聚客戶與合作夥伴的洞見，發掘創新業務場景。在圓桌論壇上，華為企業網絡營銷與解決方案銷售部營銷總監Lang Junming為來自南部非洲的本地獲獎者頒發了獎項。展望未來，華為將繼續攜手客戶與合作夥伴，進一步探索新的Wi-Fi CSI感知應用場景。

展望未來，華為將加大在AI賦能的安全智能園區網絡領域的投入，為安全AI園區的高質量發展注入強勁動力。

SOURCE 華為技術有限公司