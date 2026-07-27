HNS 2026 | Huawei เปิดตัวโซลูชัน Xinghe AI Campus ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่สำหรับแอฟริกาใต้

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Huawei

27 Jul, 2026, 22:58 CST

โจฮันเนสเบิร์ก 27 กรกฎาคม 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ได้เปิดตัวโซลูชัน Xinghe AI Campus ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่สำหรับภูมิภาคแอฟริกาใต้ในงาน Huawei Network Summit 2026 ที่แอฟริกาใต้ ภายใต้ปรัชญา "การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและชาญฉลาด" พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดพิธีมอบรางวัล AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge Awards อีกด้วย โดยโครงการริเริ่มเหล่านี้ได้ตอกย้ำถึงความพยายามของ Huawei ในการผลักดันระบบอัจฉริยะในทุกภาคอุตสาหกรรมร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร

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Arthur Wang, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech (PRNewsfoto/Huawei)
Arthur Wang, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech (PRNewsfoto/Huawei)

โซลูชัน Xinghe AI Campus ที่อัปเกรดใหม่ของ Huawei มีความโดดเด่นด้วย 3 ขีดความสามารถหลัก ได้แก่ เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษ ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกมิติ และระบบเครือข่ายอัตโนมัติ

เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษ: เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงพิเศษ: AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP รุ่นแรกของ Huawei ได้ผสานรวมนวัตกรรมที่พร้อมรองรับ Wi-Fi 8 เพื่อส่งมอบความเร็ว และความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า โดยเฉพาะ เทคโนโลยีการประสานงานแบบหลาย AP อย่าง iCSSR (Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse) ที่ช่วยลดสัญญาณรบกวนในช่องสัญญาณเดียวกันได้อย่างมาก พร้อมทั้งเพิ่มความเร็วสำหรับผู้ใช้คนเดียวขึ้นถึงสองเท่าในสถานการณ์ที่มีการใช้งานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีโรมมิ่งเป็นศูนย์อย่าง ASFN (Advanced Same Frequency Network) ยังช่วยจำลอง AP หลายตัวให้กลายเป็น "Super AP" เพียงตัวเดียว เพื่อให้การโรมมิ่งมีความราบรื่นทั่วทั้งเครือข่ายโดยไม่มีแพ็กเก็ตข้อมูลสูญหาย

ความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกมิติ: โซลูชัน Xinghe AI Full-Scope Security Campus ของ Huawei ได้สร้างระบบป้องกันที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบด้วยความปลอดภัยของแอสเซท การเชื่อมต่อ พื้นที่ และความเป็นส่วนตัว

  • ความปลอดภัยของแอสเซท: จำนวนอุปกรณ์ปลายทางที่เพิ่มขึ้นในภาครัฐ การเงิน และภาคส่วนอื่นๆ ได้ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการโจมตีเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โซลูชันของ Huawei จึงใช้การระบุตัวตนอุปกรณ์ด้วยการทำการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วย AI เพื่อระบุอุปกรณ์เหล่านี้โดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูงถึง 95% ระบบตรวจจับความผิดปกติอัจฉริยะ (SmartAD) สามารถตรวจจับพฤติกรรมการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ที่ผิดปกติได้ในเวลาไม่กี่วินาที และทำการบล็อกเชิงรุกได้ทันที
  • ความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ: เทคโนโลยี Wi-Fi Shield เอกสิทธิ์เฉพาะของ Huawei ได้ช่วยขจัดความเสี่ยงจากการดักจับข้อมูลในระดับกายภาพ นอกจากนี้ การใช้ MACsec แบบครอบคลุมร่วมกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับยุคหลังควอนตัม (PQC) ยังมอบความปลอดภัยระยะยาวสำหรับการส่งข้อมูล แม้ในยุคที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมเติบโตเต็มที่ก็ตาม
  • ความปลอดภัยของพื้นที่: ความปลอดภัยด้านพื้นที่: เทคโนโลยี Wi-Fi CSI Sensing ของ Huawei สามารถตรวจจับสภาพความปลอดภัยในพื้นที่ผ่าน AP เพียงตัวเดียว และระบุการบุกรุกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที
  • ความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัว iGuard AP ของ Huawei มาพร้อมระบบการตรวจจับที่ครอบคลุม แม่นยำ และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับมือกับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ถูกซ่อนไว้ พร้อมกับปกป้องความลับทางการค้า และความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล

เครือข่ายอัตโนมัติ: โซลูชัน Xinghe AI Campus ของ Huawei นำเสนอความสามารถด้านการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง โดยโซลูชันนี้จึงสามารถแบ่งแยกคุณภาพประสบการณ์ (QoE) ที่ย่ำแย่ได้ในไม่กี่นาทีด้วยการใช้ประโยชน์จาก iFlow สำหรับการวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้ในทุกกระแสข้อมูล พร้อมมอบการมองเห็นเส้นทางแบบเต็มรูปแบบ และความสามารถในการสังเกตประสบการณ์การใช้งาน ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจในระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการระบุตำแหน่งข้อบกพร่องในระดับนาที จึงช่วยให้ 80% ของข้อบกพร่องบนเครือข่ายไร้สายได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

Alex Sun รองประธานกลุ่มโดเมนเครือข่ายแคมปัส ฝ่ายผลิตภัณฑ์การสื่อสารข้อมูลของ Huawei ได้กล่าวในงานเสวนา Xinghe AI Secure Campus ว่า "การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทั่วทั้งแอฟริกาใต้ได้รับแรงผลักดันมากขึ้น เมื่อยุค AI มาถึง แต่กระนั้นเครือข่ายแคมปัสในปัจจุบันยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น ความต้องการด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น และระบบ O&M แบบดั้งเดิมที่ขาดประสิทธิภาพ Huawei จึงได้ตอบสนองต่อสิ่งนี้ด้วยการอัปเกรดโซลูชัน Xinghe AI Campus เพื่อช่วยให้ลูกค้าในพื้นที่สามารถสร้างประสบการณ์การเชื่อมต่อที่พร้อมสำหรับอนาคต มีความเร็วสูงเป็นพิเศษ ปลอดภัย และชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลขององค์กร และการอัปเกรดเครือข่ายให้ก้าวไปข้างหน้า"

Huawei จึงได้จัดแคมเปญ AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge เพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยี Wi-Fi 7 CSI Sensing ไปใช้ในวงกว้างระดับอุตสาหกรรม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าและพันธมิตร ไปพร้อมๆ กับการค้นพบรูปแบบสถานการณ์การบริการที่สร้างสรรค์ ในช่วงเสวนา Lang Junming ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครือข่ายองค์กรและฝ่ายขายโซลูชันของ Huawei ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะระดับท้องถิ่นจากภูมิภาคแอฟริกาใต้ โดย Huawei จะยังคงทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรต่อไปในอนาคตเพื่อสำรวจกรณีการใช้งาน Wi-Fi CSI Sensing ใหม่ๆ เพิ่มเติมต่อไป

Huawei จะยกระดับความพยายามอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านเครือข่ายแคมปัสที่ปลอดภัยและชาญฉลาด ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เพื่ออัดฉีดแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งให้กับการพัฒนาคุณภาพสูงของ AI แคมปัสที่ปลอดภัย

SOURCE Huawei

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