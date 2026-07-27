HNS 2026 | Huawei dévoile la version améliorée de sa solution « Xinghe AI Campus » pour l'Afrique australe

JOHANNESBURG,/PRNewswire/ -- Lors du Huawei Network Summit 2026 en Afrique du Sud, Huawei a dévoilé sa solution Xinghe AI Campus améliorée pour la région de l'Afrique australe, s'inscrivant dans l'approche de la « connectivité sécurisée et intelligente », et a également organisé la cérémonie de remise des prix du concours AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge. Ces initiatives soulignent les efforts déployés par Huawei pour faire progresser l'intelligence dans tous les secteurs, en collaboration avec ses clients et ses partenaires.

Arthur Wang, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

La solution « Xinghe AI Campus » améliorée de Huawei se distingue par trois fonctionnalités clés : sans fil ultra-rapide, sécurité complète et réseau autonome.

Connexion sans fil ultra-rapide : Le point d'accès avancé AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei, premier du genre, intègre les innovations attendues du Wi-Fi 8 pour offrir davantage de vitesse et de fiabilité. Plus précisément, la planification coordonnée intelligente et la réutilisation spatiale (iCSSR), une technologie de coordination multi-AP, réduit considérablement les interférences entre canaux tout en doublant la vitesse d'un utilisateur unique dans les scénarios de mise en réseau continue. Par ailleurs, la technologie « zéro itinérance » ASFN (Advanced Same Frequency Network) virtualise plusieurs points d'accès (AP) en un seul « super AP », permettant ainsi une itinérance fluide sur l'ensemble du réseau sans aucune perte de paquets.

Sécurité complète : la solution Xinghe AI Full-Scope Security Campus de Huawei crée un système de défense robuste avec sécurité des actifs, de la connectivité, de l'espace et de la confidentialité.

Sécurité des actifs : l'augmentation du nombre de terminaux passifs dans les administrations, le secteur financier et d'autres secteurs a accru le risque de cyberattaques. Pour y remédier, la solution de Huawei tire parti de l'identification des terminaux reposant sur un regroupement piloté par l'IA pour reconnaître automatiquement les terminaux non intelligents avec une précision de 95 %. La détection intelligente des anomalies (SmartAD) permet de repérer en quelques secondes les anomalies dans le comportement du trafic des terminaux et de les bloquer de manière proactive.

Sécurité de la connectivité : la technologie exclusive Wi-Fi Shield de Huawei élimine le risque d'écoute de paquets sur la couche physique. De plus, la technologie MACsec de bout en bout, associée à la cryptographie post-quantique (PQC), garantit la sécurité à long terme de la transmission des données, même à mesure que l'informatique quantique se développe.

Sécurité spatiale : La technologie de détection Wi-Fi CSI de Huawei analyse les conditions de sécurité dans l'espace via un seul point d'accès et identifie les intrusions en quelques secondes.

Sécurité de la confidentialité : Pour lutter contre les dispositifs d'enregistrement cachés, le point d'accès iGuard de Huawei offre une détection complète et précise, ainsi qu'un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, garantissant ainsi la protection des secrets commerciaux et de la vie privée.

Réseau autonome : La solution « Xinghe AI Campus » de Huawei offre de puissantes fonctionnalités d'exploitation et de maintenance automatisées basées sur l'IA. En s'appuyant sur iFlow pour l'analyse de l'expérience sur l'ensemble du flux, la solution permet d'identifier en quelques minutes les zones où la qualité d'expérience (QoE) est insuffisante, d'obtenir une visibilité complète sur le parcours utilisateur et d'assurer l'observabilité de l'expérience. Grâce à la prise de décision mondiale fondée sur l'IA et à la localisation des défaillances au niveau des minutes, 80 % des défaillances sans fil sont automatiquement résolues.

S'exprimant lors de la table ronde consacrée au « Xinghe AI Secure Campus », Alex Sun, vice-président du domaine des réseaux de campus au sein de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré : « À l'aube de l'ère de l'IA, la transformation numérique en Afrique australe s'accélère, mais les réseaux de campus actuels sont confrontés à des défis tels que des exigences croissantes en matière de sécurité et des opérations et maintenance (O&M) traditionnelles inefficaces. Pour y répondre, Huawei a mis à niveau sa solution Xinghe AI Campus afin d'aider ses clients locaux à créer une expérience de connectivité prête pour l'avenir, ultra-rapide, sécurisée et intelligente, favorisant ainsi la numérisation des entreprises et la modernisation des réseaux. »

Afin de favoriser l'adoption à grande échelle des technologies de détection CSI Wi-Fi 7 dans le secteur, Huawei a organisé la campagne « AirEngine Wi-Fi 7 CSI Sensing Challenge », qui vise à recueillir les retours d'expérience des clients et des partenaires tout en identifiant des scénarios de services innovants. Lors de la table ronde, Lang Junming, directeur marketing du département « Marketing et vente de solutions pour les réseaux d'entreprise » de Huawei, a remis des prix aux lauréats locaux d'Afrique australe. À l'avenir, Huawei continuera à collaborer avec ses clients et ses partenaires afin d'explorer davantage de nouveaux cas d'utilisation de la technologie CSI pour le Wi-Fi.

À l'avenir, Huawei redoublera d'efforts dans le domaine des réseaux de campus sécurisés et intelligents basés sur l'IA, favorisant le développement de campus intelligents sécurisés.

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