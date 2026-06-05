imToken十週年發佈新戰略方向：從可信主錢包進化為個人數字中樞

為應對這一轉變，imToken推出了Sign作為其第四大核心產品支柱。

對imToken而言，Sign超越了交易簽名。它是用戶表達意圖、授予權限、定義策略、委託操作以及撤銷訪問權限的界面。未來的簽名可能不僅授權區塊鏈交易，還可授權權限、委託、自動化工作流以及AI智能體操作。

imToken相信，AI系統只能在用戶授權清晰、可驗證、可限制且可撤銷的前提下運行。

imToken創始人兼首席執行官何斌表示：「過去十年，imToken幫助用戶真正擁有了自己的數字資產。

未來十年，我們希望幫助人們始終掌控自己的數字世界。隨著AI自主行動能力越來越強，控制權將變得愈發珍貴。我們的重點不是簡單地將AI添加到錢包中，而是確保用戶在AI原生的互聯網上始終擁有掌控權。」

作為該戰略的一部分，imToken正在將其長期以來的品牌主張從「數字資產，由你掌控」升級為「你的數字世界，由你掌控」。

該公司表示，新的願景將用戶的掌控範圍從資產擴展到身份、權限、數據、AI智能體以及智能操作。

展望未來，imToken將專注於三大優先事項：

堅守自托管為基本原則；

將安全保障從交易擴展到權限與委託操作；

構建用於管理權限、策略、委託和撤銷的工具。

該公司認為，錢包正從資產網關逐步進化為人與AI協作的可信控制界面。

何斌稱：「錢包遠不止是一個資產應用。密鑰是控制權的根源，簽名表達授權，權限定義邊界，而撤銷則保留自由。我們將繼續以長期主義視角，圍繞信任與用戶掌控權進行構建。」

關於imToken

imToken成立於2016年，致力於構建可靠且易於使用的數字錢包。它使用戶能夠輕鬆訪問和使用包括Bitcoin、Ethereum和TRON在內50多個主要區塊鏈網絡。通過與硬件錢包imKey、支付網絡Rivo、代幣兌換平台Tokenlon以及DApp瀏覽器功能深度集成，imToken為全球150多個國家和地區的數千萬用戶提供值得信賴的非托管錢包服務。

如需瞭解更多信息，請訪問imToken官網：https://token.im

SOURCE imToken