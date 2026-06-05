imToken kỷ niệm 10 năm thành lập với định hướng chiến lược mới: Từ ví chủ lực đáng tin cậy đến giao diện kiểm soát cá nhân

SINGAPORE, ngày 6 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, ví phi tập trung imToken đã công bố tầm nhìn cho thập kỷ tiếp theo, chuyển mình từ một ví tự lưu ký đáng tin cậy thành một giao diện kiểm soát cá nhân cho kỷ nguyên AI.

Trong thập kỷ qua, các ví chủ yếu giúp người dùng Lưu trữ, Chuyển và Staking tài sản số. Khi các tác nhân AI ngày càng trở nên tự chủ hơn, người dùng cũng sẽ cần quản lý danh tính, quyền hạn, cơ chế ủy quyền, các hành động tự động và những quyết định dựa trên AI.

imToken 10th Anniversary

Để đáp ứng sự thay đổi này, imToken đã giới thiệu Sign như trụ cột sản phẩm cốt lõi thứ tư của mình.

Đối với imToken, Sign không chỉ đơn thuần là ký giao dịch. Đây là giao diện thông qua đó người dùng thể hiện ý định, cấp quyền, thiết lập chính sách, ủy quyền thực hiện hành động và thu hồi quyền truy cập. Trong tương lai, chữ ký có thể ủy quyền không chỉ cho các giao dịch blockchain mà còn cho quyền hạn, hoạt động ủy quyền, quy trình làm việc tự động và các hành động của tác nhân AI.

imToken tin rằng các hệ thống AI chỉ nên hoạt động trên cơ sở sự ủy quyền rõ ràng, có thể xác minh, được giới hạn và có thể bị người dùng thu hồi.

"Trong thập kỷ qua, imToken đã giúp người dùng thực sự sở hữu các tài sản số của mình", Ben He, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành imToken cho biết.

"Trong thập kỷ tới, chúng tôi muốn giúp mọi người duy trì quyền kiểm soát đối với thế giới số của họ. Khi AI ngày càng có khả năng hành động một cách tự chủ, quyền kiểm soát sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Trọng tâm của chúng tôi không đơn thuần là bổ sung AI vào ví, mà là đảm bảo người dùng luôn giữ vai trò làm chủ trong một môi trường internet thuần AI".

Trong khuôn khổ chiến lược này, imToken đang nâng cấp thông điệp thương hiệu đã gắn bó với công ty trong nhiều năm từ:

"Tài sản số, trong tầm kiểm soát của bạn."

thành

"Thế giới số của bạn, trong tầm kiểm soát của bạn."

Theo công ty, tầm nhìn mới mở rộng quyền kiểm soát của người dùng vượt ra ngoài phạm vi tài sản số sang danh tính, quyền hạn, dữ liệu, tác nhân AI và các hành động thông minh.

Trong thời gian tới, imToken sẽ tập trung vào ba ưu tiên:

duy trì tính tự lưu ký như một nguyên tắc nền tảng;

mở rộng phạm vi bảo mật từ các giao dịch sang quyền hạn và các hành động được ủy quyền;

xây dựng các công cụ hỗ trợ quản lý quyền hạn, chính sách, cơ chế ủy quyền và thu hồi quyền.

Công ty tin rằng các ví tiền số đang phát triển từ vai trò cổng truy cập tài sản thành các giao diện kiểm soát đáng tin cậy dành cho sự hợp tác giữa con người và AI.

"Một chiếc ví không chỉ là một ứng dụng quản lý tài sản", Ben He nói thêm. "Khóa là nền tảng của quyền kiểm soát, chữ ký thể hiện sự ủy quyền, quyền hạn xác lập các giới hạn và sự thu hồi quyền duy trì tự do. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển với trọng tâm dài hạn là niềm tin và quyền kiểm soát của người dùng".

Giới thiệu về imToken

Được thành lập vào năm 2016, imToken cam kết xây dựng một ví tài sản số đáng tin cậy và dễ sử dụng. Nền tảng này cho phép người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng hơn 50 mạng blockchain hàng đầu, bao gồm Bitcoin, Ethereum và TRON. Thông qua việc tích hợp sâu với ví phần cứng imKey, mạng thanh toán Rivo, nền tảng hoán đổi token Tokenlon cùng các tính năng trình duyệt DApp, imToken cung cấp dịch vụ ví không lưu ký đáng tin cậy cho hàng chục triệu người dùng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website chính thức của imToken: https://token.im

SOURCE imToken