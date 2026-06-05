imToken Sambut Ulang Tahun ke-10 dengan Hala Tuju Strategik Baharu: Daripada Dompet Utama Dipercayai kepada Antara Muka Kawalan Peribadi

SINGAPURA, 6 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Sempena ulang tahun ke-10nya, dompet terpencar imToken mengumumkan visinya untuk dekad akan datang, dengan berkembang daripada dompet jagaan kendiri yang dipercayai kepada antara muka kawalan peribadi untuk era AI.

Sepanjang dekad lalu, dompet terutamanya membantu pengguna menyimpan (Store), menghantar (Send) dan mempertaruhkan (Stake) aset digital. Apabila ejen AI menjadi semakin berautonomi, individu juga akan perlu mengurus identiti, kebenaran, delegasi, tindakan automatik dan keputusan yang dipacu AI.

imToken 10th Anniversary

Bagi menangani perubahan ini, imToken memperkenalkan tandatangan (Sign) sebagai tonggak produk teras keempatnya.

Bagi imToken, Sign bertindak melangkaui fungsi pengesahan transaksi. Ia mewakili antara muka yang melaluinya pengguna menyatakan niat, memberikan kebenaran, mentakrifkan dasar, mewakilkan tindakan dan membatalkan akses. Tandatangan pada masa akan datang mungkin bukan sekadar membenarkan transaksi blok rantai, tetapi juga kebenaran, delegasi, aliran kerja automatik dan tindakan ejen AI.

imToken percaya sistem AI sepatutnya beroperasi hanya dengan kebenaran yang jelas, boleh disahkan, terkekang dan boleh dibatalkan oleh pengguna.

"Sepanjang dekad lalu, imToken membantu pengguna benar-benar memiliki aset digital mereka," kata Ben He, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif imToken.

"Dalam dekad seterusnya, kami ingin membantu orang ramai tetap mengawal dunia digital mereka. Apabila AI menjadi semakin berupaya bertindak secara autonomi, kawalan akan menjadi semakin bernilai. Tumpuan kami bukan sekadar untuk menambah AI kepada dompet, tetapi memastikan pengguna terus mengawal internet natif-AI."

Sebagai sebahagian daripada strategi ini, imToken menaik taraf proposisi jenamanya sejak dahulu lagi daripada:

"Aset Digital, Di Bawah Kawalan Anda."

kepada

"Dunia Digital Anda, Di Bawah Kawalan Anda."

Syarikat menyatakan bahawa visi baharu tersebut memperluas kawalan pengguna daripada sekadar aset kepada identiti, kebenaran, data, ejen AI dan tindakan pintar.

Memandang ke hadapan, imToken akan memberi tumpuan kepada tiga keutamaan:

mengekalkan jagaan kendiri sebagai prinsip asas;

memperluas keselamatan daripada transaksi kepada kebenaran dan tindakan berwakil;

membina alat bagi tujuan kebenaran, dasar, delegasi dan pembatalan.

Syarikat percaya bahawa dompet digital sedang berkembang daripada gerbang aset kepada antara muka kawalan yang dipercayai untuk kolaborasi manusia–AI.

"Dompet digital berfungsi lebih daripada sekadar aplikasi aset," tambah Ben He. "Kekunci merupakan asas kawalan, tandatangan menyatakan kebenaran, kebenaran mentakrifkan sempadan, dan pembatalan akses mengekalkan kebebasan. Kami akan terus membina dengan memberi tumpuan jangka panjang ke atas kepercayaan dan kawalan pengguna."

Latar Belakang imToken

Ditubuhkan pada tahun 2016, imToken komited untuk membangunkan dompet digital yang boleh dipercayai dan mudah digunakan. Ia membolehkan pengguna mengakses dan menggunakan lebih 50 rangkaian blok rantai utama dengan mudah, termasuk Bitcoin, Ethereum dan TRON. Melalui integrasi mendalam dengan dompet perkakasan imKey, rangkaian pembayaran Rivo, platform pertukaran token Tokenlon serta ciri pelayar DApp, imToken menyediakan perkhidmatan dompet bukan jagaan yang dipercayai kepada puluhan juta pengguna di lebih daripada 150 negara dan wilayah.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi imToken: https://token.im

SOURCE imToken