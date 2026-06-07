Rayakan Hari Jadi Ke-10, imToken Tempuh Arah Strategis Baru: Bertransformasi dari Dompet Digital Tepercaya Menjadi Antarmuka Kendali Pribadi

Selama satu dekade terakhir, dompet digital membantu pengguna menyimpan, mengirim, dan melakukan staking aset digital. Namun, setelah agen AI menjadi semakin otonom, pengguna juga harus mengelola identitas, izin akses, pendelegasian kewenangan, tindakan otomatis, serta berbagai keputusan dengan bantuan AI.

Untuk menjawab perubahan tersebut, imToken memperkenalkan Sign sebagai pilar produk inti keempatnya.

Bagi imToken, Sign tidak hanya berfungsi untuk menandatangani transaksi. Fitur ini dirancang sebagai antarmuka yang membantu pengguna mengekspresikan tujuan, memberikan otorisasi, menetapkan kebijakan, mendelegasikan tindakan, serta mencabut akses yang telah diberikan. Ke depan, tanda tangan digital tidak hanya dapat mengotorisasi transaksi blockchain, namun juga berbagai bentuk izin, pendelegasian, alur kerja otomatis, dan tindakan yang dijalankan agen AI.

imToken menilai, sistem AI seharusnya hanya beroperasi berdasarkan otorisasi yang jelas, dapat diverifikasi, memiliki batasan yang tegas, dan dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pengguna.

"Selama satu dekade terakhir, imToken telah mendukung pengguna mengendalikan aset digital mereka," ujar Ben He, Pendiri dan CEO imToken.

"Dalam 10 tahun mendatang, kami ingin agar masyarakat tetap memiliki kendali atas dunia digital mereka. Ketika AI semakin mampu bertindak secara mandiri, kendali kelak menjadi aset yang semakin berharga. Kami tidak sekadar menambahkan AI ke dalam dompet digital, melainkan juga memastikan pengguna tetap menjadi pihak yang berkuasa di dunia internet pada era AI," lanjutnya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, imToken memperbarui proposisi mereknya dari:

"Digital Assets, Under Your Control."

menjadi

"Your Digital World, Under Your Control."

Menurut imToken, visi baru tersebut memperluas konsep kendali pengguna, tidak hanya atas aset digital, namun juga identitas, izin akses, data, agen AI, serta berbagai tindakan cerdas yang berlangsung secara otomatis.

Ke depan, imToken akan menitikberatkan tiga prioritas utama:

mempertahankan prinsip self-custody sebagai fondasi utama;

sebagai fondasi utama; memperluas cakupan keamanan dari sekadar transaksi menjadi perlindungan atas izin akses dan tindakan yang didelegasikan;

mengembangkan perangkat untuk mengelola izin, kebijakan, pendelegasian kewenangan, dan pencabutan akses.

imToken menilai bahwa fungsi dompet digital kini berevolusi dari sekadar gerbang menuju aset digital menjadi antarmuka kendali tepercaya bagi kolaborasi antara manusia dan AI.

"Dompet digital berperan lebih dari sekadar aplikasi pengelolaan aset," kata Ben He. "Kunci kriptografi merupakan akar kendali, tanda tangan mencerminkan otorisasi, izin menentukan batasan, dan pencabutan akses menjaga kebebasan pengguna. Kami akan selalu mengembangkan ekosistem ini dengan fokus jangka panjang pada kepercayaan dan kendali pengguna."

Tentang imToken

Berdiri pada 2016, imToken berkomitmen mengembangkan dompet digital yang andal dan mudah digunakan. Platform ini membantu pengguna mengakses dan memanfaatkan lebih dari 50 jaringan blockchain utama, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan TRON. Terintegrasi dengan dompet perangkat keras imKey, jaringan pembayaran Rivo, platform pertukaran token Tokenlon, serta fitur peramban DApp, imToken menyediakan layanan dompet nonkustodian yang tepercaya bagi puluhan juta pengguna di lebih dari 150 negara dan wilayah.

Situs resmi imToken: https://token.im

SOURCE imToken