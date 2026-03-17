TUMI 推出「邂逅地中海」宣傳活動，頌揚海岸迷人魅力及休閒旅遊真諦
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新聞提供者Tumi, Inc.
17 3月, 2026, 21:00 CST
2026 春季系列注入個性新色及以目的地為靈感的設計，瀰漫著 TUMI 的度假氣氛。
紐約2026年3月17日 /美通社/ -- 國際旅行、生活品味與配件品牌 TUMI 推出以地中海沿岸溫暖氣息、生活節奏與豐富感官體驗為靈感的 2026 春季宣傳活動及系列，名為「邂逅地中海」(Mediterranean Escape)。 宣傳活動以全新個性色調、印花及質感融入 TUMI 多款經典造型產品，塑造出充滿想像的愉悅畫面，令設計與旅遊目的地完美聯繫。
宣傳活動由 Piero Bressan 執導、Dario Catellani 拍攝，帶領觀眾遊走於西班牙馬略卡島的福塔雷薩別墅 (Villa Fortaleza) 及卡拉聖維森特 (Cala San Vicente)。 宣傳活動完美體現悠閒從容的感覺，讓旅行不止於遊歷，更是一場融入當地、展現自我的深刻體驗。
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