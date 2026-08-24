LX Pantos Indonesia通過社區改造項目深化企業社會責任承諾
新聞提供者LX Pantos
25 8月, 2026, 06:00 CST
韓國首爾和印尼勿加泗2026年8月25日 /美通社/ -- LX Pantos Indonesia已完成對西爪哇省勿加泗SDN Cicau 02和SDN Gandasari 01兩所小學的修繕工程，作為其2026年企業社會責任(CSR)計劃的一部分。該項目位於公司Cikarang物流中心附近，體現了LX Pantos Indonesia持續致力於支持當地社區、助力運營所在地區可持續發展的承諾。
本次修繕工程旨在為學生、教師及全體校內人員打造更安全、舒適且適宜學習的環境。LX Pantos Indonesia希望通過完善基礎配套設施，助力教育事業發展，夯實本土未來人才培育根基。
LX Pantos Indonesia代表、校方人員、學生家長、社區居民以及項目合作承建商共同出席落成儀式，體現各界對此項公益行動的廣泛支持。
校方代表對設施改造表示歡迎，稱升級後的校園環境有助於營造積極的學習氛圍，鼓勵學生主動參與各項學習活動。家長們也對此表達感謝，認為該項目能夠激發孩子們的上學熱情，助力他們追逐理想。
LX Pantos Indonesia董事總經理Kim Dong Hyun表示：「本項目體現了我們為當地社區打造切實、長久價值的初心。通過改善學習環境，我們希望為師生提供更有力的支持。」
繼2025年完成SMAN 1 Cikarang Pusat、SDN Ganda Mekar 02以及Musholla At-Tawabiin修繕工作後，本次項目再度印證，LX Pantos Indonesia始終堅持依托CSR活動創造共享價值，深化與當地相關方的合作聯結。
該項目契合LX Pantos「服務人類、守護地球，傳遞價值」(Value Deliverer for People and the Planet)的ESG願景，再次表明企業堅持負責任經營、深耕長期價值創造的理念。
- 關於LX Pantos Indonesia
LX Pantos Indonesia成立於1997年，是一家總部位於印尼勿加泗縣的外商投資企業，是領先的綜合物流與供應鏈解決方案提供商，服務涵蓋國際貨運代理、倉儲、配送及跨境運輸。作為總部位於韓國的全球領先物流供應商LX Pantos的旗下企業，公司通過遍佈全球40多個國家的業務網絡提供全面的物流解決方案。
SOURCE LX Pantos
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