LX Pantos Indonesia通過社區改造項目深化企業社會責任承諾

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LX Pantos

25 8月, 2026, 06:00 CST

韓國首爾和印尼勿加泗2026年8月25日 /美通社/ -- LX Pantos Indonesia已完成對西爪哇省勿加泗SDN Cicau 02和SDN Gandasari 01兩所小學的修繕工程，作為其2026年企業社會責任(CSR)計劃的一部分。該項目位於公司Cikarang物流中心附近，體現了LX Pantos Indonesia持續致力於支持當地社區、助力運營所在地區可持續發展的承諾。

本次修繕工程旨在為學生、教師及全體校內人員打造更安全、舒適且適宜學習的環境。LX Pantos Indonesia希望通過完善基礎配套設施，助力教育事業發展，夯實本土未來人才培育根基。

Opening ceremony for the SDN Cicau 02 renovation project in Bekasi, Indonesia
Opening ceremony for the SDN Cicau 02 renovation project in Bekasi, Indonesia

LX Pantos Indonesia代表、校方人員、學生家長、社區居民以及項目合作承建商共同出席落成儀式，體現各界對此項公益行動的廣泛支持。

校方代表對設施改造表示歡迎，稱升級後的校園環境有助於營造積極的學習氛圍，鼓勵學生主動參與各項學習活動。家長們也對此表達感謝，認為該項目能夠激發孩子們的上學熱情，助力他們追逐理想。

LX Pantos Indonesia董事總經理Kim Dong Hyun表示：「本項目體現了我們為當地社區打造切實、長久價值的初心。通過改善學習環境，我們希望為師生提供更有力的支持。」

繼2025年完成SMAN 1 Cikarang Pusat、SDN Ganda Mekar 02以及Musholla At-Tawabiin修繕工作後，本次項目再度印證，LX Pantos Indonesia始終堅持依托CSR活動創造共享價值，深化與當地相關方的合作聯結。

該項目契合LX Pantos「服務人類、守護地球，傳遞價值」(Value Deliverer for People and the Planet)的ESG願景，再次表明企業堅持負責任經營、深耕長期價值創造的理念。

  • 關於LX Pantos Indonesia

LX Pantos Indonesia成立於1997年，是一家總部位於印尼勿加泗縣的外商投資企業，是領先的綜合物流與供應鏈解決方案提供商，服務涵蓋國際貨運代理、倉儲、配送及跨境運輸。作為總部位於韓國的全球領先物流供應商LX Pantos的旗下企業，公司通過遍佈全球40多個國家的業務網絡提供全面的物流解決方案。

SOURCE LX Pantos

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