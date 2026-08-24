LX Pantos Indonesia通過社區改造項目深化企業社會責任承諾

LX Pantos Indonesia代表、校方人員、學生家長、社區居民以及項目合作承建商共同出席落成儀式，體現各界對此項公益行動的廣泛支持。

校方代表對設施改造表示歡迎，稱升級後的校園環境有助於營造積極的學習氛圍，鼓勵學生主動參與各項學習活動。家長們也對此表達感謝，認為該項目能夠激發孩子們的上學熱情，助力他們追逐理想。

LX Pantos Indonesia董事總經理Kim Dong Hyun表示：「本項目體現了我們為當地社區打造切實、長久價值的初心。通過改善學習環境，我們希望為師生提供更有力的支持。」

繼2025年完成SMAN 1 Cikarang Pusat、SDN Ganda Mekar 02以及Musholla At-Tawabiin修繕工作後，本次項目再度印證，LX Pantos Indonesia始終堅持依托CSR活動創造共享價值，深化與當地相關方的合作聯結。

該項目契合LX Pantos「服務人類、守護地球，傳遞價值」(Value Deliverer for People and the Planet)的ESG願景，再次表明企業堅持負責任經營、深耕長期價值創造的理念。

關於LX Pantos Indonesia

LX Pantos Indonesia成立於1997年，是一家總部位於印尼勿加泗縣的外商投資企業，是領先的綜合物流與供應鏈解決方案提供商，服務涵蓋國際貨運代理、倉儲、配送及跨境運輸。作為總部位於韓國的全球領先物流供應商LX Pantos的旗下企業，公司通過遍佈全球40多個國家的業務網絡提供全面的物流解決方案。

SOURCE LX Pantos