LX Pantos通過發佈2026年可持續發展報告強化全球ESG領導力
新聞提供者LX Pantos
11 8月, 2026, 10:18 CST
- 完成韓國及主要海外運營區域範圍1和範圍2溫室氣體排放計算及第三方核查
- 擴大ESG信息披露範圍，涵蓋全球員工的人權、安全、工作條件及培訓情況
韓國首爾2026年8月11日 /美通社/ -- LX Pantos（總裁兼首席執行官：Lee Yong-ho）發佈了《2026年可持續發展報告》，展示了公司在韓國國內及全球業務運營中推進ESG管理方面取得的進展。
該報告涵蓋了通過「雙重重要性評估」確定的9項核心ESG議題，包括氣候變化適應與減緩、能源管理、環保物流服務、客戶價值管理、人力資源管理、信息安全、風險管理、商業行為以及新增長動力和業務多元化。
今年報告的一大亮點是擴大了信息披露範圍，目前已覆蓋海外運營地點。這一擴展體現了LX Pantos強大的國際業務佈局，以及其海外運營規模不斷增長的趨勢。
在環境領域，公司對韓國國內運營以及主要海外業務地點產生的範圍1直接溫室氣體排放和範圍2間接溫室氣體排放進行了計算。同時，通過第三方核查進一步提升了環境信息披露的可信度。
在社會責任領域，LX Pantos收集並分析了歐洲9家子公司的員工數據，涵蓋人權與勞動權益、職業健康與安全、工作條件、教育培訓以及職業發展等方面。
在治理領域，報告重點介紹了公司在以倫理和合規為基礎的企業管理理念Jeong-do Management（「正道經營」）方面取得的進展。2025年，LX Pantos在反腐敗和公平貿易法規方面未發生任何重大違法違規事件，同時「正道經營」培訓完成率達到100%。
該報告依據《GRI Standards 2021》編製，並參考了包括SASB、聯合國可持續發展目標(UN SDGs)、聯合國全球契約(UNGC)以及氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)在內的全球ESG框架。
2025年，LX Pantos還獲得了EcoVadis銅牌評級、碳信息披露項目(CDP) B級評級；MegaWise Cheongna Center獲得LEED金級認證；並在韓國保健福祉部主管的地區社會貢獻認證體系中獲得A+評級。
LX Pantos總裁兼首席執行官Lee Yong-ho在報告發佈時表示：「LX Pantos正通過將ESG管理範圍從韓國拓展至海外運營區域，進一步推進公司的可持續發展管理。在『為人類與地球創造價值的傳遞者(Value Deliverer for People and the Planet)』這一ESG願景指引下，我們將繼續以透明的方式與利益相關方保持溝通。」
■ 關於LX Pantos
LX Pantos成立於1977年，是一家總部位於韓國的全球領先物流服務提供商。公司依托覆蓋全球40多個國家的網絡，通過海運、空運、鐵路運輸以及合同物流等業務，為客戶提供綜合物流解決方案。
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SOURCE LX Pantos
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