LX Pantos通過發佈2026年可持續發展報告強化全球ESG領導力

今年報告的一大亮點是擴大了信息披露範圍，目前已覆蓋海外運營地點。這一擴展體現了LX Pantos強大的國際業務佈局，以及其海外運營規模不斷增長的趨勢。

在環境領域，公司對韓國國內運營以及主要海外業務地點產生的範圍1直接溫室氣體排放和範圍2間接溫室氣體排放進行了計算。同時，通過第三方核查進一步提升了環境信息披露的可信度。

在社會責任領域，LX Pantos收集並分析了歐洲9家子公司的員工數據，涵蓋人權與勞動權益、職業健康與安全、工作條件、教育培訓以及職業發展等方面。

在治理領域，報告重點介紹了公司在以倫理和合規為基礎的企業管理理念Jeong-do Management（「正道經營」）方面取得的進展。2025年，LX Pantos在反腐敗和公平貿易法規方面未發生任何重大違法違規事件，同時「正道經營」培訓完成率達到100%。

該報告依據《GRI Standards 2021》編製，並參考了包括SASB、聯合國可持續發展目標(UN SDGs)、聯合國全球契約(UNGC)以及氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)在內的全球ESG框架。

2025年，LX Pantos還獲得了EcoVadis銅牌評級、碳信息披露項目(CDP) B級評級；MegaWise Cheongna Center獲得LEED金級認證；並在韓國保健福祉部主管的地區社會貢獻認證體系中獲得A+評級。

LX Pantos總裁兼首席執行官Lee Yong-ho在報告發佈時表示：「LX Pantos正通過將ESG管理範圍從韓國拓展至海外運營區域，進一步推進公司的可持續發展管理。在『為人類與地球創造價值的傳遞者(Value Deliverer for People and the Planet)』這一ESG願景指引下，我們將繼續以透明的方式與利益相關方保持溝通。」

■ 關於LX Pantos

LX Pantos成立於1977年，是一家總部位於韓國的全球領先物流服務提供商。公司依托覆蓋全球40多個國家的網絡，通過海運、空運、鐵路運輸以及合同物流等業務，為客戶提供綜合物流解決方案。

瞭解更多LX Pantos信息，請訪問公司官方網站，並關注其LinkedIn賬號。

SOURCE LX Pantos