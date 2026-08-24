LX Pantos Indonesia tăng cường cam kết CSR thông qua các sáng kiến cải tạo hạ tầng vì cộng đồng

SEOUL, Hàn Quốc và BEKASI, Indonesia, ngày 25 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos Indonesia đã hoàn thành công tác cải tạo tại SDN Cicau 02 và SDN Gandasari 01, hai trường tiểu học ở Bekasi, Tây Java, trong khuôn khổ sáng kiến Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) năm 2026 của công ty. Nằm gần trung tâm logistics của công ty tại Cikarang, dự án thể hiện cam kết liên tục của LX Pantos Indonesia trong việc hỗ trợ cộng đồng địa phương và đóng góp vào sự phát triển bền vững tại những khu vực công ty hoạt động.

Opening ceremony for the SDN Cicau 02 renovation project in Bekasi, Indonesia

Hoạt động cải tạo được thực hiện nhằm tạo ra môi trường học tập an toàn, thoải mái và thuận lợi hơn cho học sinh, giáo viên và cộng đồng nhà trường nói chung. Thông qua việc nâng cấp các cơ sở vật chất thiết yếu, LX Pantos Indonesia hướng tới hỗ trợ giáo dục và góp phần củng cố nền tảng cho nguồn nhân lực địa phương trong tương lai.

Các lễ khánh thành có sự tham dự của các đại diện từ LX Pantos Indonesia, các trường học, phụ huynh địa phương, thành viên cộng đồng và đối tác nhà thầu của công ty, nhấn mạnh sự ủng hộ rộng rãi dành cho sáng kiến này.

Đại diện nhà trường hoan nghênh những cải tạo này, cho rằng cơ sở vật chất được nâng cấp sẽ góp phần thúc đẩy một môi trường tích cực hơn cho việc học và sự tham gia chủ động. Các phụ huynh cũng bày tỏ sự cảm kích, cho biết dự án sẽ góp phần khơi dậy hứng thú đến trường của trẻ và hỗ trợ cho ước mơ của các em.

"Dự án này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra những giá trị thiết thực và lâu dài cho cộng đồng địa phương", Kim Dong Hyun, Giám đốc điều hành LX Pantos Indonesia cho biết. "Thông qua việc cải thiện môi trường học tập, chúng tôi hy vọng hỗ trợ tốt hơn cho học sinh và giáo viên".

Sáng kiến này tiếp nối các hoạt động cải tạo được thực hiện trong năm 2025 tại SMAN 1 Cikarang Pusat, SDN Ganda Mekar 02 và Musholla At-Tawabiin, qua đó tiếp tục thể hiện nỗ lực không ngừng của LX Pantos Indonesia trong việc tạo dựng giá trị chung thông qua các hoạt động CSR và tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan tại địa phương.

Phù hợp với tầm nhìn ESG của LX Pantos, "Công ty mang lại giá trị cho con người và hành tinh", dự án một lần nữa khẳng định cam kết của công ty đối với các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và việc tạo dựng giá trị lâu dài.

Giới thiệu về LX Pantos Indonesia

Được thành lập năm 1997, LX Pantos Indonesia là công ty có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở tại huyện Bekasi, Indonesia, đồng thời là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp logistics và chuỗi cung ứng tích hợp, cung cấp các dịch vụ bao gồm giao nhận vận tải quốc tế, kho bãi, phân phối và vận tải xuyên biên giới. Là thành viên của LX Pantos, nhà cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hàn Quốc, công ty cung cấp các giải pháp logistics toàn diện thông qua mạng lưới toàn cầu trải rộng tại hơn 40 quốc gia.

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