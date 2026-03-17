LX Pantos收購波蘭物流中心 加速全球拓展

卡托維茲物流中心由五棟建築組成，總建築面積達10.9萬平方米。該園區正在分階段開發和投入運營，預計將於2026年上半年全面竣工。目前，已有數家全球及本地企業簽約租賃。

通過卡托維茲物流中心，LX Pantos計劃打造東歐物流樞紐，並拓展汽車零部件、消費品和家電等關鍵行業的服務。該設施還有望成為烏克蘭重建需求啟動後的前沿物流基地，為重建工作提供支持。

除歐洲外，該公司還在美國和亞洲等關鍵戰略市場積極拓展全球業務。在美國，LX Pantos與Ocean Network Express（簡稱「ONE」）成立了合資企業Boxlinks LLC，並收購了佐治亞州一座占地304,769平方米的大型物流中心，面積約相當於43個足球場，以加強其多式聯運業務。在東北亞，該公司與中國外運成立FutureLinks，拓展中韓多式聯運，並挖掘中國電商貨物驅動下快速增長的海空聯運市場潛力。

LX Pantos全球首席執行官Lee Yong-ho表示：「LX Pantos在40個國家設有子公司，擁有超過380個全球網絡，提供海運、空運、鐵路及合同物流等一體化物流解決方案。在此背景下，卡托維茲物流中心是加強我們在歐洲物流市場影響力的一個戰略裡程碑。」

關於LX Pantos

LX Pantos成立於1977年，是一家總部位於韓國的全球領先物流供應商。通過覆蓋40多個國家的全球網絡，公司提供涵蓋海運、空運、鐵路及合同物流的全方位物流解決方案。

SOURCE LX Pantos