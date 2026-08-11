LX Pantos เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้าน ESG ระดับโลกผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี 2569

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LX Pantos

11 Aug, 2026, 10:17 CST

  • ดำเนินการคำนวณและตรวจสอบโดยบุคคลที่สามเกี่ยวกับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ทั่วประเทศเกาหลีและการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ในต่างประเทศเสร็จสมบูรณ์
  • ขยายการเปิดเผยข้อมูล ESG เพื่อครอบคลุมสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย สภาพการทำงาน และการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทั่วโลก

โซล, เกาหลีใต้, 11 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- LX Pantos (ประธานและซีอีโอ: Lee Yong-ho) เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2569 ซึ่งเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาการจัดการ ESG ทั่วทั้งการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ

รายงานฉบับดังกล่าวครอบคลุมเก้าประเด็น ESG ที่สำคัญซึ่งระบุผ่านการประเมินความสำคัญแบบสองทาง ได้แก่ การปรับตัวและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน บริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณค่าของลูกค้า การจัดการทรัพยากรบุคคล ความปลอดภัยของข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจ รวมถึงกลไกการเติบโตใหม่และการกระจายธุรกิจ

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LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.
LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.

จุดเด่นสำคัญของรายงานประจำปีนี้คือขอบเขตอันครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันรวมถึงพื้นที่ทำงานทั่วโลก การขยายตัวดังกล่าวสะท้อนฐานการดำเนินงานระหว่างประเทศอันแข็งแกร่งของ LX Pantos รวมถึงขนาดการดำเนินงานในต่างประเทศซึ่งเติบโตขึ้น

ในบริบทด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงในขอบเขตที่ 1 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในขอบเขตที่ 2 จากการดำเนินงานในประเทศและสถานที่สำคัญ ๆ ในต่างประเทศ การตรวจสอบโดยบุคคลที่สามช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับบริบทด้านสังคม LX Pantos ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานจากบริษัทสาขาเก้าแห่งในยุโรป ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนและแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน สภาพการทำงาน การศึกษา และการพัฒนาอาชีพ

ในแง่ของการกำกับดูแล รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าในการบริหารแบบ Jeong-do ซึ่งเป็นปรัชญาการจัดการที่ยึดหลักจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท LX Pantos ปราศจากการทำผิดกฎหมายในระดับที่มีนัยสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎการต่อต้านการทุจริตและการค้าที่เป็นธรรม อีกทั้งบรรลุอัตราการฝึกอบรมการบริหารจัดการแบบ Jeong-do 100% ในปี 2568

รายงานฉบับดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน GRI Standards 2021 และอ้างอิงถึงกรอบงาน ESG ระดับโลกต่าง ๆ ได้แก่ SASB, UN SDGs, UNGC และ TCFD โดยหน่วยงานรับรองอิสระจากภายนอกได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานแล้ว

ในปี 2568 LX Pantos ยังได้รับการจัดอันดับระดับ Bronze จาก EcoVadis, ระดับ B จาก Carbon Disclosure Project (CDP), การรับรอง LEED Gold สำหรับ MegaWise Cheongna Center และระดับ A+ ภายใต้ระบบการรับรองการมีส่วนร่วมทางสังคมระดับภูมิภาคซึ่งบริหารจัดการโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของเกาหลี

"LX Pantos กำลังพัฒนาการจัดการด้านความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยขยายขอบเขตการจัดการ ESG ออกไปนอกประเทศเกาหลีสู่การดำเนินงานในต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ ESG ของเรา 'Value Deliverer for People and the Planet' เราจะยังคงสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสต่อไป" Lee Yong-ho ประธานและซีอีโอของ LX Pantos ทิ้งท้ายเกี่ยวกับการเผยแพร่รายงานฉบับดังกล่าว

 เกี่ยวกับ LX Pantos
LX Pantos ก่อตั้งเมื่อปี 2520 เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศเกาหลี บริษัทนำเสนอโซลูชันด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางรถไฟ และโลจิสติกส์ตามสัญญา ผ่านเครือข่ายทั่วโลกซึ่งครอบคลุมกว่า 40 ประเทศ

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SOURCE LX Pantos

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