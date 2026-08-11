LX Pantos củng cố vị thế dẫn đầu về ESG toàn cầu thông qua Báo cáo Bền vững 2026

Hoàn tất tính toán và xác minh bởi bên thứ ba đối với lượng phát thải nhà kính Phạm vi 1 và Phạm vi 2 tại Hàn Quốc và các hoạt động chủ chốt ở nước ngoài

Mở rộng công bố thông tin ESG để bao quát nhân quyền, an toàn, điều kiện làm việc và đào tạo đối với người lao động trên toàn cầu

SEOUL, Hàn Quốc, ngày 11 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành: Lee Yong-ho) đã công bố Báo cáo Bền vững 2026, nêu bật những tiến bộ trong việc thúc đẩy quản trị ESG trong các hoạt động trong nước và trên toàn cầu.

LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.

Báo cáo đề cập đến 9 vấn đề ESG quan trọng được xác định thông qua đánh giá tính trọng yếu kép, bao gồm thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, năng lượng, dịch vụ logistics thân thiện với môi trường, quản lý giá trị khách hàng, quản trị nguồn nhân lực, an ninh thông tin, quản trị rủi ro, đạo đức kinh doanh, cùng các động lực tăng trưởng mới và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.

Điểm nhấn quan trọng trong báo cáo năm nay là việc mở rộng phạm vi báo cáo, hiện bao quát cả các địa điểm làm việc trên toàn cầu. Việc mở rộng này phản ánh sự hiện diện mạnh mẽ của LX Pantos trên phạm vi quốc tế và quy mô ngày càng lớn của các hoạt động ở nước ngoài.

Về môi trường, công ty đã tính toán lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp Phạm vi 1 và lượng phát thải khí nhà kính gián tiếp Phạm vi 2 từ các hoạt động trong nước và các cơ sở chủ chốt ở nước ngoài. Việc được bên thứ ba xác minh càng củng cố độ tin cậy của các thông tin công bố về môi trường của công ty.

Về xã hội, LX Pantos đã thu thập và phân tích dữ liệu người lao động tại 9 công ty con ở Châu Âu, bao gồm các lĩnh vực nhân quyền và lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, điều kiện làm việc, đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Về quản trị, báo cáo nêu bật những tiến bộ trong Jeong-do Management, triết lý quản trị dựa trên đạo đức và tuân thủ của công ty. LX Pantos ghi nhận không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến các quy định về chống tham nhũng và thương mại công bằng, đồng thời đạt tỷ lệ hoàn thành 100% chương trình đào tạo Jeong-do Management trong năm 2025.

Báo cáo được soạn thảo theo Tiêu chuẩn GRI 2021 và tham chiếu các khuôn khổ ESG toàn cầu, bao gồm Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Bền vững (SASB), các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs), Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc (UNGC) và Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD). Một đơn vị đảm bảo độc lập của bên thứ ba đã xác minh tính chính xác và độ tin cậy của báo cáo.

Trong năm 2025, LX Pantos cũng đạt xếp hạng Đồng từ EcoVadis, xếp hạng B từ Dự án Công bố Carbon (CDP), chứng nhận LEED Gold cho Trung tâm MegaWise Cheongna và xếp hạng A+ theo Hệ thống Ghi nhận Đóng góp Xã hội Khu vực do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc quản lý.

Phát biểu về việc công bố báo cáo, Lee Yong-ho, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LX Pantos, cho biết: "LX Pantos đang tiếp tục thúc đẩy hoạt động quản trị bền vững bằng cách mở rộng phạm vi quản trị ESG từ Hàn Quốc sang các hoạt động ở nước ngoài. Theo tầm nhìn ESG của chúng tôi 'Công ty mang lại giá trị cho con người và hành tinh', chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các bên liên quan một cách minh bạch".

■ Giới thiệu về LX Pantos

Được thành lập vào năm 1977, LX Pantos là một nhà cung cấp dịch vụ logistics toàn cầu hàng đầu có trụ sở tại Hàn Quốc. Công ty cung cấp các giải pháp logistics toàn diện trong các lĩnh vực đường biển, đường hàng không, đường sắt và logistics theo hợp đồng thông qua mạng lưới toàn cầu trải rộng tại hơn 40 quốc gia.

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