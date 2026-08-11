LX Pantos、2026年サステナビリティ報告書を通じてグローバルなESGリーダーシップを強化

韓国および主要な海外事業拠点におけるスコープ1および2の温室効果ガス排出量の算定と第三者検証を完了

ESG開示の範囲を拡大し、人権、安全、労働条件、および世界中の従業員に対する研修を網羅

韓国・ソウル 2026年8月11日 /PRNewswire/ -- LX Pantos（社長兼CEO：Lee Yong-ho）は、2026年版サステナビリティレポートを発表し、国内およびグローバル事業全体におけるESG経営の推進状況について紹介しました。

本報告書では、二重のマテリアリティアセスメントを通じて特定された9つの重要なESG課題（気候変動への適応と緩和、エネルギー、環境に配慮した物流サービス、顧客価値管理、人事管理、情報セキュリティ、リスク管理、企業行動、および新たな成長エンジンと事業の多角化）について取り上げています。

LX Pantosはこのほど、2026年版サステナビリティ報告書を公表しました。

今年の報告書の大きな見どころは、報告範囲が拡大され、世界中の事業所が対象となったことです。今回の事業拡大は、LX Pantosの世界における強力な存在感と、海外事業規模の拡大を反映したものです。

環境面では、同社は国内の事業拠点および主要な海外拠点における、スコープ1の直接温室効果ガス排出量およびスコープ2の間接温室効果ガス排出量を算定しました。第三者による検証により、同社の環境情報開示の信頼性がさらに高まりました。

社会分野において、LX Pantosは欧州の9つの子会社から、人権・労働、労働安全衛生、労働条件、教育、キャリア開発に関する従業員データを収集・分析しました。

ガバナンスの分野において、本報告書は、同社の倫理およびコンプライアンスに基づく経営理念である「正道経営」における進展を強調しています。LX Pantosは、2025年に、腐敗防止および公正取引に関する規則に関連する重大な法令違反をゼロに抑え、正道経営研修の受講率100％を達成しました。

本報告書は、GRIスタンダード2021に準拠して作成されており、SASB、国連のSDGs、国連グローバル・コンパクト（UNGC）、TCFDなどのグローバルなESGフレームワークを参照しています。独立した第三者保証機関が、当該報告書の正確性と信頼性を検証しています。

2025年、LX Pantosは、EcoVadisからブロンズ評価、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）からB評価、メガワイズ・チョンナ・センターでLEEDゴールド認証、そしてKorean Ministry of Health and Welfareが運営する「地域社会貢献認定制度」においてA+評価を獲得しました。

この報告書の発表について、LX PantosのLee Yong-ho社長兼CEOは次のように述べています。「LX Pantosは、ESG経営の範囲を韓国国内から海外事業へと拡大することで、サステナビリティ経営をさらに推進しています。「人と地球のための価値の提供者（Value Deliverer for People and the Planet）」という当社のESGビジョンに基づき、今後もステークホルダーとの透明性のある対話を続けてまいります。」

■ LX Pantosについて

1977年に設立されたLX Pantosは、韓国に本社を置く世界有数の物流プロバイダーです。同社は40カ国以上に広がる世界的なネットワークを通じて、海上、航空、鉄道、およびコントラクト・ロジスティクスを含む包括的なロジスティクス・ソリューションを提供しています。

LX Pantos に関する詳細は、ウェブサイトをご覧いただくか、LinkedInをフォローしてください。

SOURCE LX Pantos