阿聯酋創新全球首個千兆級全天候再生能源項目，訂立全新全球潔淨能源標準

這全球首個項目由 Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar and Emirates Water and Electricity Company (EWEC) 發展，並透過解決斷續的障礙，而重新構想可再生能源的潛力，也符合阿聯酋總統 Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的願景。該項目透過首次產生具全球競爭力價格千兆級基荷能源，樹立全新國際標桿，並重申阿聯酋在再生能源發展領域的領導地位。

全球同類系統中，這是全球最大兼最先進科技系統

該專案將整合 5.2GW 太陽能光伏 (PV) 發電廠，以及一個 19 千兆瓦時 (GWh) 電池儲能系統 (BESS)。在同類系統中，這是全球規最大兼最先進科技的系統。該設計採用尖端科技，包括人工智能增強預測和智能調度，以及為預測分析和系統最佳化的人工智能就緒基礎設施。

全球藍圖

當該項目投入運營時，將擔當可國際地複製的藍圖，而滿足潔淨、安全兼全天候電力的日益需求。

工業和先進科技部部長兼 Masdar 主席 Sultan Al Jaber 博士閣下表示：「Masdar 和 EWEC 正在於阿布扎比，開創未來。在阿聯酋總統 Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下和阿布扎比王儲兼 Abu Dhabi Executive Council 主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的堅定支持下，並在 Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下見證下，這一千兆級項目朝着擔當重新定義資訊時代可再生能源的角色，邁進一步。這創新是 Masdar 二十年來的再生能源界傑出成就頂峰，也是阿布扎比能源生態系統合作力量的證明。由於全球尋求安全、可持續發展兼負擔得起的能源，所以阿聯酋很自豪地為科技支援成長提供最新願景。 」

Masdar 行政總裁 Mohamed Jameel Al Ramahi 表示： 「這創新是 Masdar 和阿聯酋的自豪時刻，也代表潔淨能源轉型的關鍵時刻。這是 Masdar 史上最大兼最志向遠大的全球首個項目，也是為全世界制定藍圖，展示可全天候發送再生能源。我們透過解決斷續挑戰而可提供可持續發展電力，滿足來自人工智能和其他科技進步的迅速增長需求。我們期待與 EWEC 和我們的合作夥伴緊密合作，從而完成這具里程碑意義的項目。這項目將訂立全球再生能源發展標準，並支援其他國家實現潔淨能源目標。 」

推動人工智能時代

當此項目完成後，便以具全球競爭力價格全天候提供 1GW 持續潔淨基荷能源，每年可避免約 570 萬噸碳排放，並支援阿聯酋正在努力實現能源結構多元。預計該設施於 2027 年投入營運。

Emirates Water and Electricity Company 行政總裁 Ahmed Ali Alshamsi 表示：「這里程碑項目證明總統 Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的高瞻遠矚，以及 EWEC 和我們的合作夥伴堅定承諾，支持國家目標變革的委託與發展創新。阿布扎比和阿聯酋是全球人工智能研究、創新和應用樞紐，而該項目將確定該重要行業能源需求滿足均符合可持續發展，並為下一代經濟增長提供電力。我們很榮幸能與 Masdar 在這項重要項目上進行策略合作，並於阿聯酋開創新能源時代。 」

該項目代表資本投資，超過 60 億美元。它的發展將創造超過 10,000 個就業機會，創建全新製造與服務設施，而體現阿聯酋對推動社會經濟成長的願景與承諾。該項目將提供負擔得起、可靠兼潔淨的能源，滿足人工智能 (AI) 和數碼經濟對能源的日益增長需求。阿聯酋正在定位人工智能為經濟多元化的基石，致力於 2031 年國家策略中成為該領域的全球領導者。這全球首個此類項目，阿聯酋正在透過投資對阿聯酋成功至關重要的人才和產業。

Masdar 已投資於美國、英國和其他地區的電池儲存領域，而建立強大影響力。當中包括全球首個連接浮動離岸風電場的儲存系統，並於多個國家/地區運營和發展項目。Masdar 的目標是 2030 年潔淨能源科技項目系列的總容量，達至 100 吉瓦。

SOURCE Masdar