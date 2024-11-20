Michter's 兩年內首次推出 20 年波本威士忌

美國肯塔基州路易斯維爾2024年11月20日 /美通社/ -- 繼 2022 年首次推出後，蒸餾大師 Dan McKee 和釀酒大師 Andrea Wilson 現再推出「Michter's 20 年肯塔基波本威士忌」。

Michter's 主席 Joseph J. Magliocco 表示：「每當我們裝瓶和推出 Michter's 超過二十年歷史的威士忌時，我們都視之為特別活動。波本威士忌必須以新桶中釀製，而有別於蘇格蘭威士忌和某些其他陳年烈酒。我們團隊致力達到威士忌釀製超過 15 年的目標，威士忌便不會變得過於木味。今次是特別推出，我們但求可以提供更多。」

Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon

上個月，Drinks International 公佈 2024 年全球最受歡迎威士忌名單。該投票來自 20 多個國家/地區的獨立全球烈酒買家、記者、調酒師和威士忌專家組成的學院來完成，而獲選名單包括來自蘇格蘭、日本和愛爾蘭等地的傳奇釀酒廠。今年，Michter's 連續兩年位列 50 名之首。蒸餾大師 Dan McKee 表示：「我們獲入選為全球最受歡迎威士忌，感到非常榮幸和感謝。2024 年推出 Michter's 20 年波本威士忌，我想這應該是個最佳慶祝方式。這是令人驚嘆的威士忌。」

Michter 團隊成員悉心照顧全部在酒窑內的木桶，並特別關心較舊的木桶。Michter's 釀酒大師 Andrea Wilson 表示：「Michter's 20 年是個絕佳的品酒體驗。它奢華兼廣闊——味道豐富，並最後帶來黏稠口感、色澤深邃，以及豐富兼複雜的餘韻。這款波本威士忌的釀造歷經二十多年，不僅味道鮮美，還喚起了一段永恆的歷史、生活中溫暖而燦爛的時刻。這確實是畢生難得的波本威士忌！」

這款 2024 年推出的波本威士忌，酒精度為 114.2 (57.1% ABV)，750 毫升瓶裝的美國建議零售價為 1,200 美元。

Michter 除了於路易斯維爾 Shively 設置主要釀酒廠，更於肯塔基州另外兩個地點，擴展業務。在春田市，Michter's 在其 205 英畝的土地上種植穀物。在路易斯維爾市中心，Michter's 在歷史悠久的 Fort Nelson Building 內，擁有第二家釀酒廠。Michter's Fort Nelson 釀酒廠位於西大街的黃金地段，對着 Louisville Slugger，並與 Frazier Museum 在同一街區。該釀酒廠內，設有來自 Michter's Pennsylvania 的壺式蒸餾系統。酒廠還透過威士忌品酒之旅和 The Bar at Fort Nelson 酒吧，提供富教育意義的活動。該酒吧提供的經典雞尾酒，更由烈酒及雞尾酒歷史學家 David Wondrich 精心調製。

Michter's 在提供傳統美國威士忌佳釀方面，擁有豐富兼悠久歷史。每款 Michter's 限量佳釀均經過陳年釀製至巔峰，大獲好評的佳釀系列包括波本威士忌、黑麥威士忌、酸麥芽威士忌和美國威士忌。

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SOURCE Michter's Distillery