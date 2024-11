Michter's eerste release van zijn 20 jaar Bourbon in twee jaar

LOUISVILLE, Ky., 20 november 2024 /PRNewswire/ -- Voor het eerst sinds 2022 hebben Master Distiller Dan McKee en Master of Maturation Andrea Wilson de release van Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon goedgekeurd.

Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon

"Het is altijd een speciale gebeurtenis voor ons bij Michter's wanneer we een whisky bottelen en vrijgeven die meer dan twee decennia oud is," zegt Joseph J. Magliocco, president van Michter's. "In tegenstelling tot Schotse whisky en sommige andere oude sterke dranken, moet bourbon rijpen in een nieuw vat. Het bereiken van leeftijden van meer dan 15 jaar zonder dat de whisky te houterig wordt, is een prestatie waar ons team naar streeft. Dit is een uitzonderlijke release en we zouden graag nog meer aanbieden."

Vorige maand publiceerde Drinks International de 2024 lijst van 's werelds meest bewonderde whisky's. Een Academy van onafhankelijke wereldwijde inkopers van dranken, journalisten, barmannen en whisky-experts uit meer dan 20 landen brengt de stemmen uit. De lijst bevat legendarische distilleerders uit Schotland, Japan, Ierland en daarbuiten. Voor het tweede jaar op rij staat Michter's op de eerste plaats van de top-50 lijst. Master Distiller Dan McKee zei: "We zijn zo vereerd en dankbaar dat we zijn uitgeroepen tot 'The World's Most Admired Whiskey'. Ik kan geen betere manier bedenken om dit te vieren dan met deze 2024 release van Michter's 20 Year Bourbon. Het is een geweldige whisky."

De teamleden van Michter's houden de vaten in hun kelders nauwlettend in de gaten en besteden extra aandacht aan de oudere vaten. Volgens Andrea Wilson, Master of Michter's of Maturation, "is de Michter's 20 Year een opmerkelijke drinkervaring. Hij is luxueus en expansief en heeft een breed smaakpalet dat culmineert in een stroperige, donkere en rijk complexe afdronk. Deze bourbon is al meer dan twee decennia in de maak. Niet alleen smaakt hij lekker, hij roept ook een stukje tijdloze geschiedenis van de warme en gloedvolle momenten van het leven op. Het is echt een once in a lifetime bourbon!"

De proof van deze 2024 release is 114,2 (alcoholpercentage 57,1%) en de adviesprijs voor een fles van 750 ml in de Verenigde Staten is $ 1.200.

Naast de hoofddistilleerderij in de wijk Shively in Louisville, heeft Michter's nog twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's graan op zijn 85 hectare grote landgoed. In het centrum van Louisville heeft Michter's zijn tweede distilleerderij in het historische Fort Nelson Building. Michter's Fort Nelson Distillery ligt op een toplocatie in West Main Street tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum. De distilleerderij beschikt over het legendarische pot still-systeem van Michter's Pennsylvania. Het biedt ook educatieve rondleidingen met whiskyproeverijen en The Bar at Fort Nelson. Hier worden klassieke cocktails geserveerd die zijn samengesteld door David Wondrich, historicus op het gebied van sterke dranken en cocktails.

Michter's heeft een rijke en lange traditie in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van compromisloze kwaliteit. Elk van de gelimiteerde productieaanbiedingen van Michter's is perfect gerijpt. Het veelgeprezen portfolio van Michter's omvat bourbon, rye, sour mash whisky en American whisky.

