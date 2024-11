Michter's Première sortie de son bourbon de 20 ans depuis deux ans

LOUISVILLE, Ky., 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Pour la première fois depuis 2022, le maître distillateur Dan McKee et le maître de la maturation Andrea Wilson ont approuvé la mise en vente de Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon.

Michter's 20 Year Kentucky Straight Bourbon

"C'est toujours un événement spécial pour nous, chez Michter's, lorsque nous mettons en bouteille et en vente un whisky de plus de vingt ans d'âge", a commenté Joseph J. Magliocco, président de Michter's. "Contrairement au scotch et à d'autres spiritueux vieillis, le bourbon doit mûrir dans un nouveau fût. Atteindre des âges supérieurs à 15 ans sans que le whisky ne devienne trop boisé est un exploit que notre équipe s'efforce de réaliser. Il s'agit d'un produit exceptionnel, et nous souhaiterions pouvoir en offrir davantage.

Le mois dernier, Drinks International a publié la liste 2024 des whiskies les plus admirés au monde. Le vote est effectué par une académie d'acheteurs de boissons, de journalistes, de barmen et d'experts en whisky indépendants de plus de 20 pays, et la liste comprend des distillateurs légendaires d'Écosse, du Japon, d'Irlande et d'ailleurs. Pour la deuxième année consécutive, Michter's occupe la première place de la liste des 50 premiers. Le maître distillateur Dan McKee a déclaré : "Nous sommes très honorés et très reconnaissants d'avoir été nommés "The World's Most Admired Whiskey" (le whisky le plus admiré au monde). Je ne vois pas de meilleure façon de célébrer l'événement qu'avec cette édition 2024 du Michter's 20 Year Bourbon. C'est un whisky extraordinaire".

Les membres de l'équipe Michter's surveillent attentivement les fûts dans l'ensemble de leurs entrepôts de stockage et accordent une attention particulière aux fûts les plus anciens. Selon Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter's, "le Michter's 20 ans est une expérience de dégustation remarquable. Il est luxueux et expansif - une large palette de saveurs qui culmine dans une finale visqueuse, sombre et richement complexe. Après plus de deux décennies de fabrication, ce bourbon n'a pas seulement bon goût : il évoque une partie de cette histoire intemporelle, des moments chauds et lumineux de la vie. C'est vraiment un bourbon à découvrir une fois dans sa vie !"

Le degré d'alcool de cette version 2024 est de 114,2 (57,1 % de teneur en alcool) et le prix de détail suggéré aux États-Unis pour une bouteille de 750 ml est de 1 200 $.

Outre sa distillerie principale située dans le quartier de Shively à Louisville, Michter's possède deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive des céréales produites sur son domaine de 205 acres, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's a installé sa deuxième distillerie dans le bâtiment historique de Fort Nelson. Située sur West Main Street, en face de Louisville Slugger et dans le même quartier que le musée Frazier, la distillerie Michter's Fort Nelson est équipée du légendaire système d'alambic de Michter's Pennsylvania. Il propose également des visites éducatives avec dégustation de whisky et The Bar at Fort Nelson, qui propose des cocktails classiques élaborés par David Wondrich, historien des spiritueux et des cocktails.

Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Chacun de ses produits de production limitée est vieilli jusqu'à sa maturité maximale. Le portefeuille de Michter's, qui jouit d'une grande renommée, comprend du bourbon, du seigle, du whisky "sour mash" et du whisky américain.

Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez consulter michters.com, et nous suivre sur Instagram, Facebook, et X.

Personne de contact :

Lillie Pierson

1 (502) 774-2300 x407

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2561260/Katharine_sHouse_20yr_Tray_7x5_sm.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg