Michter's annonce la sortie en 2026 de son très convoité 10 Year Rye

LOUISVILLE, Ky., 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- En juin prochain, le distillateur Michter's, basé à Louisville, mettra sur le marché son Kentucky Straight Rye 10 ans d'âge en fût unique.

« Lors des dégustations, nous rencontrons parfois des buveurs de bourbon qui hésitent à goûter le seigle en raison d'expériences passées », observe Joseph J. Magliocco, président de la maison Michter. « Nous expliquons que Michter's fabrique du seigle dans le style Kentucky, différent des autres seigles américains. Le plus souvent, ces buveurs de bourbon découvrent qu'ils apprécient vraiment notre rye ».

Michter's Announces 2026 Release of Its Coveted 10 Year Rye.

« Nous fabriquons un seigle de style Kentucky qui contient plus de maïs et d'orge maltée que beaucoup d'autres seigles. Le résultat est un whisky de seigle bien équilibré qui possède une riche douceur et une complexité de saveurs qui complètent ses notes d'épices », a déclaré le maître distillateur de Michter's, Dan McKee.

Le whisky de seigle est un produit phare de Michter's depuis plus d'un quart de siècle. Selon Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter's, la tonnellerie et le vieillissement du whisky sont essentiels pour garantir la qualité et le caractère du Michter's 10 Year Rye. Wilson explique : « Un élément essentiel du vieillissement du Michter's 10 Year Rye est la création d'un tonneau qui va accentuer la beauté et l'élégance d'un rye de style Kentucky après un vieillissement de plus de 10 ans. Ce whisky possède un équilibre de complexité et de raffinement qui s'appuie sur des épices de cuisson, des agrumes et des caractéristiques florales, le tout renforcé par la douceur et la maturité du chêne ».

Le Michter's 10 Year Rye est un whiskey à 92,8 degrés d'alcool (46,4 % d'alcool en volume), produit en fût unique, dont le prix de vente conseillé est de 210 dollars aux États-Unis.

En octobre 2025, Michter's est devenu le premier whisky à être nommé trois années consécutives The World's Most Admired Whiskey (le whisky le plus admiré au monde) par une académie internationale de votants convoquée par Drinks International, une organisation basée au Royaume-Uni. Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Avec chacune de ses offres de production limitée vieillie jusqu'à sa maturité maximale, Michter's , dont la réputation n'est plus à faire, comprend du bourbon, du seigle, du whisky « sour mash » et du whisky américain. Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez consulter michters.com et nous suivre sur Instagram, Facebook, et X.

Contact :

Joseph J. Magliocco

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