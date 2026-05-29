Michter's kondigt 2026-release van zijn begeerde 10-jarige rogge aan

LOUISVILLE, Ky., 29 mei 2026 /PRNewswire/ -- Deze juni zal de in Louisville gevestigde distilleerder Michter's zijn 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye vrijgeven.

"Bij proeverijen komen we af en toe bourbondrinkers tegen die terughoudend zijn om rogge te proeven vanwege ervaringen uit het verleden", merkte Michter's president Joseph J. Magliocco op. We leggen hen dan uit dat Michter's "Kentucky-stijl rogge maakt die anders is dan veel andere Amerikaanse soorten rogge. Vaak ontdekken die bourbondrinkers dat ze echt genieten van onze rogge."

Michter's Announces 2026 Release of Its Coveted 10 Year Rye. (PRNewsfoto/Michter's Distillery)

"We maken een Kentucky-stijl rogge die meer maïs en gemoute gerst in zijn graansamenstelling heeft dan veel andere soorten rogge. Het resultaat is een goed gebalanceerde roggewhisky met een rijke zoetheid en een smaakcomplexiteit die zijn kruidenaccenten aanvullen", zei Michter's Master Distiller Dan McKee.

Rye whisky is al meer dan een kwart eeuw een focus voor Michter's. Volgens Michter's Master of Maturation Andrea Wilson zijn de de vatenmakerij en rijping van de whisky cruciaal om de kwaliteit en het karakter van Michter's 10 Year Rye te garanderen. Wilson legde uit: "Een cruciaal onderdeel van de rijping van Michter's 10 Year Rye is het maken van een vat dat de schoonheid en elegantie van een Kentucky-stijl rogge na rijping gedurende meer dan 10 jaar zal benadrukken. Deze whisky heeft een balans van complexiteit en verfijning die gekenmerkt wordt door bakspecerijen, citrusvruchten en bloemige accenten, die allemaal worden versterkt door de zoetheid en rijpheid van de eik."

Michter's 10 Year Rye is een 92,8 proof (46,4% alcohol per volume) whisky en heeft een voorgestelde verkoopprijs van USD 210 in de VS.

In oktober 2025 werd Michter's de eerste whisky die drie jaar op rij werd uitgeroepen tot 'The World's Most Admired Whiskey' door een internationale academie van stemmers bijeengeroepen door het in het VK gevestigde Drinks International. Michter's heeft een lange en rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. Het veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye, sour mash whisky en Amerikaanse whisky. Kijk voor meer informatie over Michter's op michters.com en volg ons op Instagram, Facebook en X.

