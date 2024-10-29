Michter's榮獲業界最高榮譽：2024年全球最受推崇威士忌

美國肯德基州路易斯維爾（Louisville）2024年10月29日 /美通社/ -- 最新發佈的《Drinks International》2024年「全球最受推崇威士忌」（World's Most Admired Whiskies）名單中，涵蓋了來自蘇格蘭、日本、愛爾蘭等地的傳奇釀酒商。位於路易斯維爾（Louisville）的波本、黑麥和美國威士忌製造商Michter's連續第二年榮登全球最受推崇威士忌前50名榜首。

本榜單由來自20多個國家的全球獨立飲品買手、記者、調酒師和威士忌專家組成的評審團參與評審，代表了全球威士忌行業的最高成就。《Drinks International》年度排名被視為全球最佳威士忌的權威排行榜。Springbank與山崎（Yamazaki）這兩大傳奇釀酒品牌，分別在2022年和2021年獲評為「最受推崇威士忌」（Most Admired Whisky）。

The Michter's Team Michter's Whiskeys

2024年的評選結果顯示，美國威士忌的卓越品質正逐漸獲得全球鑑賞家的肯定。Michter's總裁Joseph J. Magliocco表示：「我們的全體團隊對於這一殊榮感到無比欣喜。「我們深感謙卑，並對全球朋友和支持者滿懷感激。」

肯德基波本威士忌名人堂成員（Kentucky Bourbon Hall of Famer）Andrea Wilson擔任Michter's的熟成大師（Master of Maturation）及營運總監（COO）。Andrea Wilson觀察說：「Michter's團隊齊心協力，始終力求做到最好。獲得這樣的殊榮對我們意義非凡。作為在美國威士忌業界耕耘多年的一員，我非常高興看到美國製威士忌獲得如此重要的肯定。」

根據《Drinks International》編輯Shay Waterworth的說法：「在過去十年裡，我見證了Michter's在業界聲譽的飛速提升。Matt Magliocco及其團隊不懈努力，與全球酒吧業界建立聯繫，而他們的成熟計劃更是我見過最令人印象深刻的之一。看到Michter's穩居『全球最受推崇威士忌』（World's Most Admired Whiskies）榜首並不令人意外。」

談及Michter's被評選為2024年「全球最受推崇威士忌」（World's Most Admired Whisky），首席釀酒師Dan McKee表達了他的感激之情：「在Michter's，我們始終專注於品質，但這一切都離不開我們的貿易夥伴和忠實支持者所給予的非凡支持。」我們對威士忌專家評審團以及所有讓這一切成為可能的人們深表感激。」

除了位於路易維爾夏夫利區（Shively）的主釀酒廠外，Michter's的業務還擴展到肯德基州的另外兩個地方。在斯普林菲爾德（Springfield），Michter's正在其205英畝的莊園土地上播種，而在路易維爾（Louisville）市中心，Michter's在歷史悠久的Fort Nelson大廈設立第二家釀酒廠。Michter's Fort Nelson釀酒廠位於西大街的黃金地段，對面就是Louisville Slugger，與Frazier博物館在同一個街區，擁有來自Michter's Pennsylvania的壺式蒸餾系統。酒廠還推出了富有教育意義的威士忌品鑑之旅和位於Fort Nelson的酒吧，提供經典雞尾酒，由烈酒和雞尾酒歷史學家David Wondrich精心調製。

Michter's在供應品質上乘的傳統美國威士忌方面擁有豐富悠久的歷史。Michter's備受讚譽的產品包括波本威士忌、黑麥威士忌、酸麥芽威士忌、美國威士忌，每一款限量生產的產品的陳化程度都達到巔峰。

欲進一步了解《Drinks International》「最受推崇威士忌」（World's Most Admired Whiskies）榜單包括完整的2024報告，請瀏覽：

https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/11449/Michter_s_retains_top_spot_in_Most_Admired_Whiskies_2024.html

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Matt Magliocco

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SOURCE Michter's Distillery