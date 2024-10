Michter's reçoit la plus haute distinction de l'industrie : Le whisky le plus admiré au monde en 2024

LOUISVILLE, Ky., 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La liste 2024 des whiskies les plus admirés au monde publiée par Drinks International comprend des distillateurs légendaires d'Écosse, du Japon, d'Irlande et d'ailleurs. Pour la deuxième année consécutive, Michter's, le fabricant de bourbon, de rye et de whiskey américain basé à Louisville, se classe premier sur la liste des 50 premiers.

Les classements, qui sont établis par une Académie d'acheteurs de boissons internationaux indépendants, de journalistes, de barmen et d'experts en whisky de plus de 20 pays, représentent le summum de la réussite dans le commerce mondial du whisky. Le classement annuel Drinks International est considéré comme la liste définitive des meilleurs whiskies du monde. Springbank et Yamazaki, deux distillateurs emblématiques, ont été nommés Whisky le plus admiré en 2022 et 2021, respectivement.

Les résultats de 2024 démontrent que le whisky américain est reconnu pour son excellence par les connaisseurs du monde entier. Joseph J. Magliocco, président de Michter's, a déclaré : « Toute notre équipe est ravie de cette grande distinction. Nous sommes profondément humbles et très reconnaissants envers tous nos amis et sympathisants dans le monde entier ».

Andrea Wilson, membre du Kentucky Bourbon Hall of Famer, est le maître de la maturation et le directeur des opérations de Michter's. M. Wilson a déclaré : « Chez Michter's, nous avons un groupe de personnes qui travaillent en équipe pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Cela représente beaucoup pour nous de recevoir une si belle récompense. En tant qu'acteur de l'industrie américaine du whisky depuis des années, je me réjouis de voir le whisky fabriqué aux États-Unis recevoir cette importante reconnaissance. »

Selon Shay Waterworth, rédacteur en chef de Drinks International, « Au cours de la dernière décennie, j'ai vu la réputation de Michter's monter en flèche parmi les professionnels. Matt Magliocco et son équipe ont travaillé sans relâche pour s'impliquer dans le commerce mondial des bars et son programme de maturation est l'un des plus impressionnants que j'aie jamais vus. Il n'est pas surprenant de voir Michter's conserver la première place dans le classement des whiskies les plus admirés au monde ».

À propos de la désignation de Michter's comme le whisky le plus admiré au monde en 2024, le maître distillateur Dan McKee a exprimé sa gratitude : « Chez Michter's, nous faisons tout notre possible pour nous concentrer sur la qualité, mais cela n'aurait jamais été possible sans le soutien phénoménal que nous avons reçu de nos partenaires commerciaux et de nos fidèles supporters. Nous sommes très reconnaissants à l'Académie et à tous ceux qui ont rendu tout cela possible ».

Outre sa distillerie principale située dans le quartier de Shively à Louisville, Michter's possède deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive des céréales produites sur son domaine de 205 acres, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's a installé sa deuxième distillerie dans le bâtiment historique de Fort Nelson. Située sur West Main Street, en face de Louisville Slugger et dans le même quartier que le musée Frazier, la distillerie Michter's Fort Nelson est équipée du légendaire système d'alambic de Michter's Pennsylvania. Il propose également des visites éducatives avec dégustation de whisky et The Bar at Fort Nelson, qui propose des cocktails classiques élaborés par David Wondrich, historien des spiritueux et des cocktails.

Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Chacun de ses produits de production limitée est vieilli jusqu'à sa maturité maximale. Le portefeuille de Michter's, qui jouit d'une grande renommée, comprend du bourbon, du seigle, du whisky « sour mash » et du whisky américain.

