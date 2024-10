Michter's ontvangt de hoogste onderscheiding in de branche: De 2024 meest bewonderde whisky ter wereld

LOUISVILLE, Ky., 29 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Drinks International heeft onlangs de lijst van 2024 van 's werelds meest bewonderde whisky's gepubliceerd. Hierop staan legendarische distilleerders uit Schotland, Japan, Ierland en daarbuiten. Voor het tweede jaar op rij staat Michter's, de in Louisville gevestigde maker van bourbon, rogge en Amerikaanse whisky, op de eerste plaats van de top-50 lijst.

The Michter's Team Michter's Whiskeys

De ranglijsten worden bepaald door een Academy van onafhankelijke wereldwijde drankeninkopers, journalisten, bartenders en whisky-experts uit meer dan 20 landen. Ze vertegenwoordigen het toppunt van prestatie in de wereldwijde whiskyhandel. De jaarlijkse Drinks International ranglijst wordt beschouwd als de definitieve lijst van de beste whisky's ter wereld. Springbank en Yamazaki, twee iconische distilleerders, werden uitgeroepen tot meest bewonderde whisky in respectievelijk 2022 en 2021.

De resultaten van 2024 laten zien dat Amerikaanse whisky door kenners over de hele wereld wordt erkend voor zijn uitmuntendheid. President Joseph J. Magliocco van Michter's zei: "Ons hele team is erg blij met deze grote eer. We zijn diep vereerd en al onze vrienden en supporters over de hele wereld enorm dankbaar."

Andrea Wilson, lid van de Kentucky Bourbon Hall of Fame, is Michter's Master of Maturation en COO. Wilson merkte op: "We hebben een groep mensen bij Michter's die als een team samenwerken om het beste uit onszelf te halen. Het betekent veel voor ons om zo'n prachtige onderscheiding te ontvangen. Als iemand die al jaren actief is in de Amerikaanse whiskyindustrie, ben ik blij dat whisky die in de VS gemaakt is deze belangrijke erkenning krijgt."

Shay Waterworth, redacteur van Drinks International verklaart, "In de afgelopen tien jaar heb ik de reputatie van Michter's zien groeien in de handel. Matt Magliocco en zijn team hebben onvermoeibaar gewerkt om in contact te komen met de wereldwijde barhandel en zijn rijpingsprogramma is een van de meest indrukwekkende die ik ben tegengekomen. Het is geen verrassing dat Michter's de toppositie behoudt in The World's Most Admired Whiskies."

Over de benoeming van Michter's tot World's Most Admired Whisky 2024 zei Master Distiller Dan McKee: "We doen er bij Michter's alles aan om ons te richten op kwaliteit, maar dit zou nooit zijn gebeurd zonder de fenomenale steun die we hebben gekregen van onze handelspartners en van onze trouwe supporters. We zijn de Academy en iedereen die dit alles mogelijk heeft gemaakt heel dankbaar."

Naast de hoofddistilleerderij in de wijk Shively in Louisville, heeft Michter's nog twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's landgoedgraan op zijn landgoed van 205 hectare.In het centrum van Louisville heeft Michter's zijn tweede distilleerderij in het historische Fort Nelson Building. Michter's Fort Nelson Distillery ligt op een toplocatie in West Main Street tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum. De distilleerderij beschikt over het legendarische pot still-systeem van Michter's Pennsylvania. Het heeft ook educatieve rondleidingen met whiskyproeverijen en The Bar at Fort Nelson. Hier worden klassieke cocktails geserveerd die zijn samengesteld door David Wondrich, historicus op het gebied van sterke dranken en cocktails.

Michter's heeft een rijke en lange traditie op het gebied van het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van compromisloze kwaliteit. Elk van de gelimiteerde productieaanbiedingen van Michter's is perfect gerijpt. Het veelgeprezen portfolio van Michter's omvat bourbon, rye, sour mash whisky en American whisky.

Ga voor meer informatie over de Drinks International Most Admired Whiskies-lijst, inclusief het volledige rapport voor 2024, naar:

https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/11449/Michter_s_retains_top_spot_in_Most_Admired_Whiskies_2024.html

Ga voor meer informatie over Michter's naar michters.com, en volg ons op Instagram, Facebook en X.

Contact:

Matt Magliocco

+1 (502) 774-2300 x470

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2542034/Michters_Distillery_Team_GroupShot.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2542035/Michters_Distillery_whiskys.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg