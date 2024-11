Microland 榮獲 2023-24 年度 STPI Karnataka IT Export Awards

印度邦加魯魯2024年11月26日 /美通社/ -- 印度領先的 IT 基礎設施服務公司 Microland 榮獲 2023-24 年度印度軟件科技園區 ( STPI) Karnataka IT Export Awards 中的 Best Performance in High Growth in Exports – IT/ITES 獎項。這項表揚,彰顯出 Microland 在 STPI 下對印度卡納塔卡邦 (Karnataka) IT / 電子硬件公司的貢獻。

頒獎典禮於 2024 年 11 月 20 日舉行,是第 27 屆「Bengaluru Tech Summit」活動的一部分。

超過二十年來,STPI IT Export Awards 一直是科技界的卓越和影響力的象徵,表揚在 IT 和 ITES 出口方面取得突破性成功的公司。

Microland 主席 Sam Mathew表示:「 我們很高興獲得 STPI 認可。Microland 致力於為我們的客戶提供世界一流的服務,我們每達成一個里程碑,Microland 都會提高標準。」

Microland 財務總監 Rajesh Kharidehal補充道:「獲得這個來自 STPI 的獎項是一項榮幸。在 Microland,我們不斷努力為我們的持份者提供價值,而這獎項是對我們為客戶工作的驗證。」

2024 年 8 月初,Microland 榮獲 Service Desk Institute (SDI) 頒發的 World Class 5 星級評級,是對其 IT 服務和營運支援質素的肯定。Microland 是全球第三間亦是印度首間獲得此榮譽的公司。Microland 也獲得 EcoVadis 的金級評級,強調其在環境和可持續採購方面的卓越表現,反映了其對高環境、社會和管治 (ESG) 標準的承諾。

今年較早時,Microland 第二次獲得「Great Place To Work®」認證為「Great Workplace」。

Microland 簡介

Microland 是一間總部位於印度本加盧魯的領先 IT 基礎設施服務和顧問公司,已獲 35 年實際業務成果,記錄良好。如今,隨著企業認識到網絡支持現代數碼系統的功能和效率,並支持創新,我們提供 AI、自動化操作和平台驅動解決方案等新一代技術,這些技術為全球組織提高營運卓越、敏捷性和生產力。我們超過 4,600 位專家的團隊,在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美洲 100 多個國家/地區提供服務。團隊在網路、雲端、數據中心、網路安全、服務管理、應用程式和自動化上,提供頂尖科技解決方案。Microland 的創新策略獲得領先業界分析師認可,並致力強力治理、環境可持續發展,並建立予各種人才發展的包容工作場所。當企業與 Microland 合作時,就是與最好的人才、技術和解決方案聯繫起來,創造無與倫比的價值。

