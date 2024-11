Microland wird mit STPI Karnataka IT Export Awards 2023-24 ausgezeichnet

BENGALURU, Indien, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- Microland, Indiens führendes Unternehmen für IT-Infrastrukturdienstleistungen, wurde bei den Software Technology Parks of India (STPI) Karnataka IT Export Awards für das Jahr 2023-24 mit dem Best Performance in High Growth in Exports - IT/ITES Preis für seine Kategorie ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht den Beitrag von Microland zu IT-/Elektronik-Hardware-Unternehmen in Karnataka im Rahmen des STPI.

Die Preisverleihung fand am 20. November 2024 im Rahmen der 27. Ausgabe des „Bengaluru Tech Summit" statt.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind die STPI IT Export Awards ein Symbol für Exzellenz und Einfluss in der Welt der Technologie und würdigen Unternehmen, die bahnbrechende Erfolge im IT- und ITES-Export erzielen.

Sam Mathew, President, Microland, sagte: „Wir freuen uns über die prestigeträchtige Anerkennung der STPI. Microland ist bestrebt, seinen Kunden erstklassige Dienstleistungen zu bieten und die Messlatte mit jedem erreichten Meilenstein höher zu legen."

Rajesh Kharidehal, Chief Financial Officer, Microland, fügte hinzu: „Es ist eine Ehre, diese Auszeichnung der STPI zu erhalten. Wir bei Microland sind ständig bestrebt, unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten, und diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für die Arbeit, die wir für unsere Kunden leisten."

Anfang August 2024 wurde Microland vom Service Desk Institute (SDI) mit dem renommierten World Class 5-Sterne-Rating für die Qualität des IT-Service- und Supportbetriebs ausgezeichnet. Microland ist das dritte Unternehmen weltweit und das erste Unternehmen in Indien, dem diese Auszeichnung verliehen wurde. Microland hat außerdem ein Gold-Rating von EcoVadis erhalten, das seine außergewöhnliche Leistung in den Bereichen Umwelt und nachhaltige Beschaffung unterstreicht und sein Engagement für hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) widerspiegelt.

Zu Beginn dieses Jahres wurde Microland zum zweiten Mal von Great Place To Work® als „Great Workplace" zertifiziert.

Informationen zu Microland

Microland ist ein bahnbrechendes IT-Infrastrukturdienstleistungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Bengaluru, Indien, das seit 35 Jahren nachweislich greifbare Geschäftsergebnisse erzielt hat. Heute, da Unternehmen erkannt haben, dass Netzwerke die Funktionalität und Effizienz moderner digitaler Systeme untermauern und Innovationen unterstützen, bieten wir Technologien der nächsten Generation wie KI, automatisierte Abläufe und plattformgesteuerte Lösungen an - , die betriebliche Exzellenz, Agilität und Produktivität für Unternehmen weltweit fördern. Unser Team mit über 4.600 Experten erbringt Dienstleistungen in über 100 Ländern in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika und bietet innovative Lösungen in den Bereichen Netzwerke, Cloud, Rechenzentren, Cybersicherheit, Servicemanagement, Anwendungen und Automatisierung. Microland wird von führenden Branchenanalysten für seine innovativen Strategien anerkannt und setzt sich für eine solide Unternehmensführung, ökologische Nachhaltigkeit und die Förderung eines integrativen Arbeitsumfelds ein, in dem vielfältige Talente Erfolg haben. Wenn Unternehmen mit Microland zusammenarbeiten, können sie auf die besten Talente, Technologien und Lösungen zurückgreifen, um einen unvergleichlichen Mehrwert zu schaffen.

