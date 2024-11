Microland récompensé lors des STPI Karnataka IT Export Awards 2023-24

BENGALURU, Inde, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Microland, leader indien des services d'infrastructure informatique, a reçu le prix Best Performance in High Growth in Exports - IT/ITES pour sa catégorie lors des Software Technology Parks of India (STPI) Karnataka IT Export Awards 2023-24. Cette reconnaissance souligne la contribution de Microland aux entreprises du Karnataka spécialisées dans les technologies de l'information et le matériel électronique dans le cadre du STPI.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée le 20 novembre 2024, dans le cadre de la 27ᵉ édition de l'événement « Bengaluru Tech Summit ».

Depuis plus de vingt ans, les STPI IT Export Awards sont un symbole d'excellence et d'influence dans le monde de la technologie. Ils récompensent les entreprises qui réalisent des prouesses sans précédent en matière d'exportation des technologies de l'information et des services reposant sur les technologies de l'information (ITES).

Sam Mathew, président de Microland, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance prestigieuse du STPI. Microland s'engage à fournir des services de classe mondiale à ses clients et à relever la barre à chaque étape franchie. »

Rajesh Kharidehal, directeur financier de Microland, , a ajouté : « C'est un honneur de recevoir ce prix du STPI. Chez Microland, nous nous efforçons constamment d'apporter de la valeur à nos parties prenantes et ce prix est une reconnaissance du travail que nous accomplissons pour nos clients. »

Au début du mois d'août 2024, Microland s'est vu décerner la prestigieuse note World Class 5 étoiles par le Service Desk Institute (SDI) pour la qualité de ses services informatiques et de ses opérations d'assistance. Microland est la troisième entreprise au monde et la première en Inde à obtenir cette distinction. Microland a également obtenu la notation Or d'EcoVadis, soulignant ses performances exceptionnelles en matière d'environnement et d'approvisionnement durable, ce qui reflète son engagement à respecter des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées.

Au début de l'année, Microland a obtenu pour la deuxième fois la certification Great Place To Work® en tant que lieu de travail de qualité.

À propos de Microland

Microland est une société pionnière de services et de conseils en matière d'infrastructure informatique, dont le siège se trouve à Bengaluru, en Inde, et qui a fait ses preuves depuis 35 ans en matière de résultats commerciaux tangibles.Aujourd'hui, alors que les entreprises reconnaissent que les réseaux sous-tendent la fonctionnalité et l'efficacité des systèmes numériques modernes et soutiennent l'innovation, nous fournissons des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, les opérations automatisées et les solutions axées sur les plateformes - qui favorisent l'excellence opérationnelle, l'agilité et la productivité pour les organisations du monde entier. Notre équipe de plus de 4 600 experts fournit des services dans plus de 100 pays en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, offrant des solutions de pointe en matière de réseaux, de cloud, de centres de données, de cybersécurité, de gestion des services, d'applications et d'automatisation. Reconnue par les principaux analystes de l'industrie pour ses stratégies innovantes, Microland s'engage en faveur d'une gouvernance forte, d'une durabilité environnementale et de la promotion d'un lieu de travail inclusif où la diversité des talents s'épanouit. Lorsque les entreprises travaillent avec Microland, elles bénéficient des meilleurs talents, technologies et solutions pour créer une valeur inégalée.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.microland.com

Contact : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2483706/Microland_Logo.jpg