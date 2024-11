マイクロランド、2023～24年度STPI カルナータカ州IT輸出賞を受賞

ベンガルール(インド), 2024年11月27日 /PRNewswire/ -- インドの大手IT基盤サービス企業Microland(マイクロランド)は、2023~2024年度Software Technology Parks of India(ソフトウェア・テクノロジー・パークス・オブ・インディア、STPI)のKarnataka IT Export Awards(カルナータカ州IT輸出賞)の所属カテゴリーにおいて、Best Performance in High Growth in Exports(輸出における高成長のベストパフォーマンス、IT/ITES)賞を授与されました。今回の受賞は、STPIのカルナータカ州IT/電子ハードウェア企業への同社の貢献を称えるものです。

今回の授賞式は、2024年11月20日、第27回「Bengaluru Tech Summit(ベンガルール・テック・サミット、BTS)」イベントの一部として開催されました。

20年以上にわたり、STPI IT輸出賞は、ITおよびIT活用サービスの輸出において目覚ましい成功を収めた企業を称える、テクノロジー業界における卓越性と影響力の代名詞となってきました。

マイクロランド社のSam Mathew社長は、「STPIより非常に高いご評価をいただき、大変光栄に思います。当社は、お客様に世界レベルのサービスを提供し、段階的に水準を上げていくことをお約束しています」と述べました。

同社の最高財務責任者(CFO)を務めるRajesh Kharidehal氏は、「STPIからこのような賞を授けていただいたことを光栄に存じます。当社は常にステークホルダーに価値提供できるよう努めており、今回の受賞は、お客様のために行っている取り組みが評価されたものです」と付け加えました。

2024年8月初旬、マイクロランドは、ITサービスおよびサポート業務の品質を認定するService Desk Institute(サービス・デスク研究所、SDI)から、権威あるワールドクラス5つ星評価を獲得しました。マイクロランドは、世界で3社目、インドで初めてこの栄誉を獲得した企業です。マイクロランドは、EcoVadis(エコバディス)からゴールド評価も獲得しています。これは、環境および持続可能な調達におけるマイクロランドの卓越したパフォーマンスを強調しており、同社が高い環境・社会・ガバナンス(ESG)基準に対するコミットメントを示していることを反映しています。

今年初め、マイクロランド社はGreat Place To Work®(働きがいのある会社研究所)として2度目の賞を受けています。

Microland(マイクロランド)について

マイクロランドはインドのベンガルールに本社を置く先駆的なITインフラ・サービスおよびコンサルティング会社で、35年にわたり実績のあるビジネス成果を提供してきました。ネットワークが現代のデジタルシステムの機能と効率性を支え、イノベーションをサポートしていることを企業が認識するようになった現在、当社はAI、自動化された運用、プラットフォーム主導のソリューションなどの次世代テクノロジーを提供し、世界中の組織のために運用の卓越性、俊敏性、生産性を推進しています。当社の4,600人以上の専門家チームは、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北米の100か国以上でサービスを提供し、ネットワーク、クラウド、データ・センター、サイバー・セキュリティ、サービス管理、アプリケーション、自動化の分野で最先端のソリューションを提供しています。マイクロランドは、業界をリードするアナリストから革新的な戦略の持ち主と認められ、強力なガバナンス、環境の持続可能性、多様な人材が活躍できる包括的な労働環境の育成に取り組んでいます。マイクロランドと協力する企業は、最高の人材、テクノロジー、ソリューションとつながり、比類のない価値を創造します。

詳細については、 www.microland.com をご覧ください。

