Net5.5G智能IP網絡峰會成功舉辦，全球Net5.5G加速商用部署

華為數據通信產品線路由器領域副總裁徐歡發表了以「Net5.5G融合承載，激發運營商新增長」為主題的演講，他認為，通過超寬400GE/800GE，基於SRv6及切片的彈性體驗保障及ADN L4的網絡數字地圖，幫助運營商構建Net5.5G融合承載目標網，助力運營商實現新的增長。

峰會上全球領先運營商代表土耳其Turkcell等，分享了Net5.5G商用實踐。土耳其Turkcell網絡總監Mehmet Durmus表示，Turkcell以「Superior digital services for a better future」為願景，將繼續踐行面向Net5.5G建網理念，落實目標網中400GE\SRv6\網絡數字地圖等關鍵技術商用部署，堅持打造高品質基礎網絡設施持續創新，為用戶提供卓越的數字化服務。

阿拉伯通信技術組織（Arab Information & Communication Technologies Organization，簡稱AICTO）總幹事Mohamed Ben Amor的演講主題為「阿拉伯-非洲：邁向Net5.5G未來網絡基礎設施」，他表示，AICTO主導成立了阿拉伯IPv6專家委，在阿拉伯非洲地區積極推進Net5.5G的部署，以實現阿拉伯2030願景。我們將繼續與區域的夥伴合作，打造基於Net5.5G的高速高質未來網絡基礎設施。

MTN烏干達EBU總經理Ibrahim Senyonga發表演講，他表示，我們非常高興能夠與華為合作，為MTN客戶提供創新的SASE解決方案能力。在Net5.5G的浪潮中，這將進一步鞏固我們在非洲企業市場的領先地位，並幫助我們客戶順利實現智能化轉型。

峰會的最後，舉行了Net5.5G先鋒計劃啟動儀式。為了表彰在Net5.5G部署實踐中取得顯著成果的運營商代表，同時加速全球Net5.5G商用部署，現場還舉辦了Net5.5G先鋒獎頒獎儀式，全球範圍內10個運營商客戶現場獲此殊榮。

SOURCE Huawei