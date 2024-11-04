Успешный Net5.5G Intelligent IP Network Summit ускорил коммерческое развертывание Net5.5G

СТАМБУЛ, Турция, 5 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня во время форума Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024 года состоялся саммит Net5.5G Intelligent IP Network Summit на тему «Ускорение работы Net5.5G, движение к интеллекту». Ведущие мировые операторы, отраслевые организации, правительственные учреждения и поставщики устройств собрались на саммите, чтобы поделиться новаторскими вариантами использования в эволюции IP-сети Net5.5G и цифровой трансформации отрасли. Также была запущена глобальная программа Net5.5G Pioneer, призывающая игроков отрасли ускорить коммерческое развертывание Net5.5G и способствовать процветанию отрасли фиксированных сетей.

Launch of Net5.5G Pioneer Program by WBBA, accelerating global commercial deployment of Net5.5G

Мартин Кринер (Martin Creaner), генеральный директор WBBA, поделился идеями о тенденциях развития глобальной сети в эпоху ИИ и представил предложения по дальнейшей эволюции. Он рассказал о том, как требования к пропускной способности и количеству подключений для таких приложений, как AIGC, постоянно растут в эпоху ИИ. Операторы должны предоставлять дифференцированный опыт в сетях. Поэтому компания WBBA запустила программу Net5.5G Pioneer для создания высокоскоростной и высококачественной комплексной сетевой инфраструктуры.

Сюй Хуань (Xu Huan), вице-президент по маршрутизаторам, линейка продуктов Huawei для передачи данных, выступил с речью под названием «Конвергентная IP-сеть Net5.5G, вдохновляющая на новый рост». Он считал, что сверхширокополосная сеть 400GE/800GE, обеспечение эластичного опыта на основе SRv6 и срезов, а также возможности ADN L4 цифровой карты сети помогают операторам создавать конвергентные IP-целевые сети Net5.5G и добиваться нового роста.

На саммите представители ведущих мировых операторов, таких как Turkcell Türkiye, поделились своими коммерческими примерами использования Net5.5G. Мехмет Дурмус (Mehmet Durmus), заместитель директора по IP/MPLS и сетям центров обработки данных Turkcell Türkiye, сказал, что, основываясь на своем видении «превосходных цифровых услуг для лучшего будущего», Turkcell продолжит строить сети, ориентированные на Net5.5G, коммерчески развертывать ключевые технологии, такие как 400GE / SRv6 / цифровая карта в целевой сети, строить высококачественные сетевые инфраструктуры и постоянно внедрять инновации для предоставления премиальных цифровых услуг клиентам.

Мохамед Бен Амор (Mohamed Ben Amor), генеральный директор AICTO, выступил с речью под названием «Арабо-африканский регион: на пути к будущей сетевой инфраструктуре на базе Net5.5G». Он отметил, что организация AICTO возглавила создание Арабского совета по IPv6 для активного содействия развертыванию Net5.5G в арабском и африканском регионах для реализации «Арабского горизонта 2030». Он также сообщил, что AICTO продолжит работу со всеми региональными партнерами для построения высокоскоростной и качественной сетевой инфраструктуры будущего на базе Net5.5G.

Ибрагим Сеньонга (Ibrahim Senyonga), генеральный директор коммерческого бизнес-подразделения MTN Uganda, сказал: «Мы рады работать с Huawei над предоставлением инновационного решения SASE для наших клиентов. Сотрудничество укрепит наше лидерство на рынке предприятий в Южной Африке и поможет клиентам достичь плавной интеллектуальной трансформации».

В завершение саммита состоялась церемония запуска программы Net5.5G Pioneer. Чтобы отметить операторов, которые добились значительных успехов в развертывании Net5.5G, и ускорить его глобальное развертывание, была проведена церемония награждения Net5.5G Pioneer Award, в которой приняли участие более 10 операторов.

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