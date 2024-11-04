Net5.5G Akıllı IP Ağı Zirvesi Başarıyla Sonuçlandı ve Net5.5G'nin Küresel Düzeyde Ticari Yayılımı Hızlandı

İSTANBUL, Türkiye, 5 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Net5.5G'yi Hızlandırmak, Akıllı İletişime Doğru İlerlemek temalı Net5.5G Akıllı IP Ağı Zirvesi, Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024 kapsamında bugün gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen operatörleri, endüstri kuruluşları, devlet kurumları ve cihaz satıcıları, Net5.5G IP ağ evrimi ve sektörün dijital dönüşümünde öncü kullanım örneklerini paylaşmak üzere zirvede bir araya geldi. Ayrıca küresel Net5.5G Öncü Programı başlatılarak sektör oyuncularına Net5.5G'nin ticari yayılımını hızlandırmaları ve sabit ağ sektörünün gelişimini teşvik etmeleri çağrısında bulunuldu.

Launch of Net5.5G Pioneer Program by WBBA, accelerating global commercial deployment of Net5.5G

WBBA Genel Müdürü Martin Creaner, yapay zeka çağında küresel ağ geliştirme trendlerine ilişkin görüşlerini paylaştı ve daha fazla gelişme yönünde önerilerde bulundu. Creaner, AIGC gibi uygulamalar için bant genişliği gereksinimlerinin ve bağlantı sayısının yapay zeka çağında sürekli arttığından bahsetti. Taşıyıcıların ağlarda farklılaştırılmış deneyim sunması gerekiyor. Bu nedenle WBBA, yüksek hızlı ve yüksek kaliteli uçtan uca bir ağ altyapısı oluşturmak için Net5.5G Öncü Programı'nı başlattı.

Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Yönlendirici Alanı Başkan Yardımcısı Xu Huan, Net5.5G Birleşik IP Ağı, Yeni Büyümeye İlham Veriyor başlıklı bir konuşma yaptı. Xu Huan ultra geniş bant 400GE/800GE, SRv6 ve dilimlemeye dayalı elastik deneyim güvencesi ve Network Digital Map'in ADN L4 yeteneklerinin, operatörlerin Net5.5G birleşik IP hedef ağları oluşturmasına ve yeni büyümeler elde etmesine yardımcı olduğuna inandığını söyledi.

Zirvede, Turkcell Türkiye gibi dünyanın önde gelen operatörlerinden temsilciler Net5.5G'nin ticari kullanım örneklerini paylaştı. Turkcell Türkiye IP/MPLS ve Veri Merkezi Ağlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Durmuş, "Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler" vizyonu doğrultusunda Turkcell'in Net5.5G'ye yönelik şebekeler kurmaya, hedef şebekede 400GE/SRv6/Network Digital Map gibi kilit teknolojileri ticari olarak yaygınlaştırmaya, yüksek kaliteli şebeke altyapıları inşa etmeye ve müşterilerine üstün dijital hizmetler sunmak için sürekli yenilikler yapmaya devam edeceğini söyledi.

AICTO Genel Müdürü Mohamed Ben Amor da Arap-Afrika Bölgesi: Geleceğin Net5.5G Tabanlı Ağ Altyapısına Doğru başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında AICTO'nun, Arap Ufku 2030'u gerçekleştirmek üzere Arap ve Afrika bölgelerinde Net5.5G'nin yayılımını aktif olarak teşvik etmek amacıyla Arap IPv6 Konseyi'nin kurulmasına öncülük ettiğini belirtti. Ayrıca AICTO'nun Net5.5G tabanlı yüksek hızlı ve yüksek kaliteli bir gelecek ağ altyapısı oluşturmak için tüm bölgesel ortaklarla birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

MTN Uganda EBU Genel Müdürü İbrahim Senyonga ise, "Müşterilerimize yenilikçi bir SASE çözümü sunmak için Huawei ile çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği Afrika'nın güneyinde yer alan kurumsal pazardaki liderliğimizi pekiştirecek ve müşterilerin sorunsuz bir akıllı dönüşüm gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır." dedi.

Zirvenin sonunda Net5.5G Öncü Programı'nın lansman töreni gerçekleştirildi. Net5.5G'nin yaygınlaştırılmasında kayda değer başarılar elde eden operatörleri ödüllendirmek ve küresel yaygınlaştırmayı hızlandırmak amacıyla, 10'dan fazla operatörün ödül kazandığı Net5.5G Öncü Ödül Töreni düzenlendi.

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