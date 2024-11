Le sommet sur les réseaux IP intelligents Net5.5G s'achève sur un succès, accélérant le déploiement commercial mondial de Net5.5G

ISTANBUL, Turquie, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Sous le thème Accelerating Net5.5G, Striding to Intelligence (Accélérer le Net5.5G, avancer à grands pas vers l'intelligence), le sommet sur les réseaux IP intelligents Net5.5G s'est tenu aujourd'hui dans le cadre de l'Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024. Des opérateurs de premier plan à l'échelle mondiale, des organisations sectorielles, des agences gouvernementales et des fournisseurs d'appareils se sont réunis lors du sommet pour partager des cas d'utilisation pionniers dans l'évolution du réseau IP Net5.5G et la transformation numérique de l'industrie. Le programme mondial Net5.5G Pioneer a également été lancé, appelant les acteurs du secteur à accélérer le déploiement commercial de Net5.5G et à favoriser la prospérité du secteur des réseaux fixes.

Martin Creaner, directeur général de la WBBA, a partagé son point de vue sur les tendances du développement des réseaux mondiaux à l'ère de l'IA et a proposé des suggestions pour l'évolution future. Il a expliqué que les besoins en bande passante et le nombre de connexions pour des applications telles que la génération de contenu par l'IA ne cessent d'augmenter à l'ère de l'IA. Les opérateurs doivent fournir une expérience différenciée sur les réseaux. C'est pourquoi la WBBA a lancé le programme Net5.5G Pioneer afin de mettre en place une infrastructure de réseau de bout en bout à haut débit de haute qualité.

Xu Huan, vice-président du domaine des routeurs de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours intitulé Net5.5G Converged IP Network, Inspiring New Growth (Un réseau IP convergé Net5.5G pour susciter une nouvelle croissance). Il a estimé que l'ultra-large bande 400GE/800GE, l'assurance d'une expérience élastique basée sur SRv6 et le découpage, et les capacités ADN L4 de Network Digital Map aideront les opérateurs à construire des réseaux cibles IP convergents Net5.5G et à atteindre une nouvelle croissance.

Lors du sommet, des représentants d'opérateurs de premier plan à l'échelle mondiale, tels que Turkcell Türkiye, ont partagé leurs cas d'utilisation commerciale de Net5.5G. Mehmet Durmus, directeur associé des réseaux IP/MPLS et des centres de données chez Turkcell Türkiye, a déclaré que sur la base de sa vision « Des services numériques supérieurs pour un avenir meilleur », Turkcell continuerait à construire des réseaux orientés vers Net5.5G, à déployer commercialement des technologies clés telles que 400GE/SRv6/Network Digital Map sur le réseau cible, à construire des infrastructures de réseau de haute qualité et à innover en permanence pour fournir des services numériques de qualité supérieure à ses clients.

Mohamed Ben Amor, directeur général de l'AICTO, a prononcé un discours intitulé Région arabo-africaine : vers une infrastructure de réseau future basée sur Net5.5G. Il a indiqué que l'AICTO avait supervisé la création du Conseil arabe IPv6 pour promouvoir activement le déploiement de Net5.5G dans les régions arabes et africaines afin de réaliser l'Horizon arabe 2030. Il a également déclaré que l'AICTO continuerait à travailler avec tous les partenaires régionaux pour construire une future infrastructure de réseau à grande vitesse et de haute qualité basée sur Net5.5G.

Ibrahim Senyonga, directeur général de l'EBU, MTN Uganda, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Huawei pour fournir une solution SASE innovante à nos clients. Cette coopération consolidera notre position de leader sur le marché des entreprises en Afrique australe et aidera nos clients à réaliser une transformation intelligente en douceur. »

Le sommet s'est conclu par la cérémonie de lancement du programme Net5.5G Pioneer. Pour reconnaître les mérites des opérateurs qui ont accompli des progrès remarquables dans le déploiement de Net5.5G et pour accélérer son déploiement mondial, une cérémonie de remise des prix Net5.5G Pioneer a été organisée, lors de la quelle plus de 10 opérateurs ont été récompensés.

