Net5.5G Intelligent IP Network Summit sluit af met succes en versnelt wereldwijde commerciële uitrol van Net5.5G

ISTANBUL, Turkije, 5 november 2024 /PRNewswire/ -- Met als thema Accelerating Net5.5G, Striding to Intelligence werd vandaag tijdens het Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024 de Net5.5G Intelligent IP Network Summit gehouden. Toonaangevende carriers, brancheorganisaties, overheidsinstellingen en leveranciers van apparatuur kwamen samen op de top om baanbrekende use cases te delen in Net5.5G IP-netwerkevolutie en digitale transformatie van de industrie. Ook werd het wereldwijde Net5.5G Pioneer Program gelanceerd, waarin spelers uit de sector worden opgeroepen om de commerciële uitrol van Net5.5G te versnellen en de gunstige evolutie van de sector voor vaste netwerken te bevorderen.

Launch of Net5.5G Pioneer Program by WBBA, accelerating global commercial deployment of Net5.5G

Martin Creaner, directeur-generaal van het WBBA, deelde inzichten in wereldwijde trends op het gebied van netwerkontwikkeling in het AI-tijdperk en deed suggesties voor verdere ontwikkelingen. Hij sprak over hoe de bandbreedtevereisten en het aantal verbindingen voor toepassingen zoals AIGC voortdurend toenemen in het AI-tijdperk. Carriers moeten gedifferentieerde ervaringen bieden op netwerken. Daarom lanceerde WBBA het Net5.5G Pioneer Program om een snelle en hoogwaardige end-to-end netwerkinfrastructuur te ontwikkelen.

Xu Huan, Vice President of Router Domain, Huawei's Data Communication Product Line, hield een toespraak met de titel Net5.5G Converged IP Network, Inspiring New Growth. Hij is van mening dat ultrabreedband 400GE/800GE, elastische ervaringsgarantie op basis van SRv6 en slicing, en ADN L4-mogelijkheden van Network Digital Map carriers helpen om Net5.5G geconvergeerde IP-doelnetwerken te ontwikkelen en nieuwe groei te realiseren.

Tijdens de top deelden vertegenwoordigers van toonaangevende carriers, zoals Turkcell Türkiye, hun commerciële gebruiksscenario's van Net5.5G. Mehmet Durmus, IP/MPLS en Data Center Networks Associate Director, Turkcell Türkiye, zei dat Turkcell op basis van hun visie "Superieure digitale diensten voor een betere toekomst" doorgaat met het ontwikkelen van netwerken die gericht zijn op Net5.5G, het commercieel inzetten van sleuteltechnologieën zoals 400GE/SRv6/Network Digital Map op het doelnetwerk, het bouwen van hoogwaardige netwerkinfrastructuren en het voortdurend innoveren om hoogwaardige digitale diensten aan klanten te leveren.

Mohamed Ben Amor, directeur-generaal van de AICTO, hield een toespraak getiteld Arabisch-Afrikaanse regio: Naar een op Net5.5G gebaseerde toekomstige netwerkinfrastructuur. Hij merkte op dat de AICTO leiding gaf aan de oprichting van de Arabische IPv6-raad om de inzet van Net5.5G actief te bevorderen in de Arabische en Afrikaanse regio's om de Arab Horizon 2030 te realiseren. Hij zei ook dat de AICTO zal blijven samenwerken met alle regionale partners om een snelle en hoogwaardige toekomstige netwerkinfrastructuur te ontwikkelen op basis van Net5.5G.

Ibrahim Senyonga, General Manager voor EBU, MTN Uganda, zei: "We zijn enthousiast om met Huawei samen te werken om een innovatieve SASE-oplossing voor onze klanten te bieden. De samenwerking zal ons leiderschap in de zakelijke markt in zuidelijk Afrika consolideren en klanten helpen bij een soepele slimme transformatie."

Aan het einde van de top vond de lanceringsceremonie van het Net5.5G Pioneer Program plaats. Om erkenning te geven aan carriers die opmerkelijke prestaties hebben geleverd bij de implementatie van Net5.5G en om de wereldwijde uitrol ervan te versnellen, werd de Net5.5G Pioneer Award Ceremony gehouden, waarbij meer dan 10 carriers de prijs in de wacht sleepten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547954/image_5009699_25441735.jpg