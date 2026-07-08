New7Wonders 今年於越南隆重慶祝官方的 7 Wonders Day

作為是次慶祝活動的焦點，一幅由下龍灣傳統船隻排列成巨型數字 7 的插畫正式亮相。 這幅圖像以創意視覺概念，頌揚越南人民、世界與這項世界新七大自然奇觀之間歷久不衰的連繫。

New7Wonders 總監 Jean-Paul de la Fuente 代表該組織參與在河內及下龍灣舉行的活動，鞏固 New7Wonders 與越南的長久關係，並彰顯該組織致力推動世界各地奇觀造福全球。

New7Wonders 創辦人 Bernard Weber 表示：「7 Wonders Day 是一個讓人讚歎的日子，讓世界各地人民有機會一同讚頌這些憑藉其美麗、歷史、文化及啟發力量，將全人類連繫起來的地方。 一項奇觀獲得認可，不僅是一份榮譽，更是一項邀請，鼓勵人們共同慶祝，並確保後世能夠繼續受惠於其非凡價值。」

New7Wonders 總監 Jean-Paul de la Fuente 補充道：「我們在世界各地均見證『奇觀效應』如何啟發社群、增強國家認同，並創造可持續的社會經濟機遇。 下龍灣正是有力例證，展現國際認可如何轉化為惠及當地民眾的長遠裨益，同時向世界展示越南的風采。 我們很榮幸能夠與合作夥伴及越南人民一同慶祝這個官方的 7 Wonders Day。」

7 Wonders Day 是一項於 2017 年創辦的年度全球慶典，每年於 7 月 7 日舉行，旨在表揚世界各地的非凡奇觀，同時鼓勵各地民眾重新發現人類共有的自然與文化遺產之價值。

New7Wonders 是一項全球運動及品牌，主導多項全球評選活動，包括選出世界新七大奇蹟、世界新七大自然奇觀，以及其他國家級和主題式活動，當中包括最近舉行的 7 Wonders of Future Cities（未來城市七大奇觀）評選活動。 憑藉數以億計民眾的參與，New7Wonders 致力展現全球性的認可如何為各國及社群創造實質的社會、文化及經濟價值。

SOURCE New7Wonders