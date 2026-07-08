New7Wonders conmemora este año el 7 Wonders Day oficial en Vietnam

ZURICH, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- New7Wonders se enorgullece en anunciar que 7 Wonders Day se va a celebrar por primera vez en Vietnam, un hecho que marca un hito importante en la trayectoria del país como hogar de una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza, la Bahía de Ha Long.

New7Wonders Honours the Official 7 Wonders Day this year in Viet Nam

Esta iniciativa se desarrolla en dos lugares emblemáticos: la bahía de Ha Long, reconocida internacionalmente como una de las Nuevas Siete Maravillas de la Naturaleza, y Ha Noi, que cuenta con el apoyo de Vingroup, la principal empresa privada de Vietnam, y VTV, la cadena de televisión nacional, lo que garantiza la participación y la cobertura a nivel nacional.

Como pieza central del homenaje, se ha presentado una ilustración que representa un gigantesco número 7 formado por las embarcaciones tradicionales de la bahía de Ha Long. La imagen es un concepto visual creativo que celebra la conexión perdurable entre el pueblo vietnamita, el mundo y esta Nueva 7 Maravilla de la Naturaleza.

En representación de New7Wonders, el director Jean-Paul de la Fuente participa en Ha Noi y la bahía de Ha Long, reforzando la larga relación de la organización con Vietnam y su compromiso con la promoción del impacto global positivo de las maravillas del mundo.

"7 Wonders Day es un día para maravillarse, una oportunidad para que personas de todo el mundo celebren los lugares que unen a la humanidad a través de su belleza, historia, cultura e inspiración", declaró Bernard Weber, fundador de New7Wonders. "El reconocimiento de una maravilla no es simplemente un honor, sino una invitación a celebrarla y asegurar que las futuras generaciones puedan seguir beneficiándose de su extraordinario valor".

Jean-Paul de la Fuente, director de New7Wonders, añadió: "En todo el mundo hemos visto cómo el Efecto Maravilla inspira a las comunidades, fortalece la identidad nacional y crea oportunidades socioeconómicas sostenibles. La bahía de Ha Long es un poderoso ejemplo de cómo el reconocimiento mundial puede traducirse en beneficios duraderos para la población local, a la vez que muestra Vietnam al mundo. Nos sentimos honrados de celebrar este 7 Wonders Day Oficial junto con nuestros socios y con el pueblo vietnamita".

7 Wonders Day es una celebración global anual que se inauguró en 2017 y tiene lugar cada año el 7 de julio. Está dedicada a reconocer las maravillas extraordinarias del mundo y a animar a las personas de todo el planeta a redescubrir el valor de su patrimonio natural y cultural compartido.

New7Wonders es el movimiento y la marca global detrás de las campañas mundiales que seleccionaron las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza y otras campañas nacionales y temáticas, incluyendo las más recientes 7 Maravillas de las Ciudades del Futuro. Mediante la participación de cientos de millones de personas, New7Wonders trabaja para demostrar cómo el reconocimiento global puede generar un valor social, cultural y económico tangible para las naciones y las comunidades.

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