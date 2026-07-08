New7Wonders、今年の公式「7ワンダーズ・デー」をベトナムで記念

チューリッヒ, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- New7Wondersは、7ワンダーズ・デー（7 Wonders Day）がベトナムで初めて公式に記念されることを、誇りをもって発表します。これは、新・自然の七不思議（New 7 Wonders of Nature）の1つであるハロン湾を擁する同国が歩みを続ける中で、重要な節目となるものです。

この取り組みは、次の2つの象徴的な場所で展開されています。すなわち、国際的に新・自然の七不思議の1つとして認められているハロン湾とハノイです。また、ベトナムを代表する民間企業Vingroupおよび同国の国営テレビ放送局VTVの支援により、全国規模での参加と報道が実現しています。

New7Wonders Honours the Official 7 Wonders Day this year in Viet Nam

今回の記念行事の目玉として、ハロン湾の伝統的な船で形作られた巨大な数字の7を描いたイラストが披露されました。この画像は、ベトナムの人々、世界、そして新・自然の七不思議の1つであるハロン湾との永続的なつながりをたたえる、創造的なビジュアル表現です。

New7Wondersを代表して、ディレクターのJean-Paul de la Fuente氏がハノイとハロン湾での行事に参加し、同組織とベトナムとの長年にわたる関係を強化するとともに、世界のワンダーが国際社会にもたらす前向きな影響を促進する姿勢を示しています。

New7Wonders創設者のBernard Weber氏は、次のように述べています。「7ワンダーズ・デーは、驚きに思いを巡らせる日であり、その美しさ、歴史、文化、そして人々を鼓舞する力を通じて人類を結び付ける場所を、世界中の人々がたたえる機会です。ワンダーとして認定されることは、単なる栄誉ではありません。それは、そのワンダーをたたえ、将来の世代がその並外れた価値の恩恵を受け続けられるようにするための呼びかけなのです。」

New7WondersのディレクターJean-Paul de la Fuente氏は、次のように付け加えています。「世界各地で、ワンダー効果（Wonder Effect）が地域社会に活力を与え、国としてのアイデンティティーを強め、持続可能な社会経済的機会を創出していることを私たちは目の当たりにしてきました。ハロン湾は、世界的な認定が、ベトナムを世界に発信しながら地域の人々に持続的な恩恵をもたらし得ることを示す力強い例です。パートナーの皆様、そしてベトナムの人々とともに、この公式7ワンダーズ・デーを祝うことを私たちは光栄に思います。」

7ワンダーズ・デーは、2017年に始まった毎年恒例の世界的な記念行事で、毎年7月7日に開催され、世界各地の卓越したワンダーをたたえるとともに、世界中の人々に、人類が共有する自然遺産・文化遺産の価値を再発見するよう促すことを目的としています。

New7Wondersは、世界の新7不思議（New 7 Wonders of the World）と新・自然の七不思議（New 7 Wonders of Nature）を選出した世界規模のキャンペーン、さらに最新の未来都市の七不思議（7 Wonders of Future Cities）を含む国別・テーマ別キャンペーンを支える、グローバルなムーブメントおよびブランドです。New7Wondersは、数億人の参加を通じて、世界的な認定が国や地域社会に具体的な社会的・文化的・経済的価値を生み出し得ることを示すために取り組んでいます。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/3004351/7WD.jpg

SOURCE New7Wonders