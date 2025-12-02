Next Level Aviation® 獲 PNC Bank 上調信貸額度至 8,000 萬美元
美國業務營運資金信貸增至 7,500 萬美元；Next Level Aviation-Ireland, Ltd. 獲批 500 萬美元新額度
佛羅里達州達尼亞灘和都柏林2025年12月2日 /美通社/ -- 專營波音及空中巴士商用客機與其引擎平台二手可用航材 (USM) 的全球領先分銷商 Next Level Aviation® (NLA) 宣佈，已獲 PNC Bank 上調其循環信貸額度。其中，美國母公司的循環信貸額度由 5,000 萬美元增至 7,500 萬美元；其愛爾蘭子公司 Next Level Aviation-Ireland, Ltd (NLAI) 亦獲額外批出 500 萬美元的信貸額度。隨著 NLA 和 NLAI 業務持續增長，這兩項信貸融資額度日後均有望進一步擴大。
是次營運資金信貸額度的大幅加碼，將有助 Next Level Aviation® 增購可用航材庫存、繼續擴展其全球業務版圖，並支持 NLA 多元化發展至其他互補的業務領域。
Next Level Aviation® 主席兼行政總裁 Jack Gordon 表示：「PNC Bank 作為美國最大的多元化金融機構之一，對 Next Level Aviation 的全球商業模式、管理團隊及財務表現投下信心一票，我們深表感激。雙方合作不足一年，PNC 便將我們的資產抵押信貸總額大幅上調 60%，更為我們的愛爾蘭子公司 Next Level Aviation-Ireland, Ltd. 提供首筆循環信貸額度。我們再次感謝 PNC Business Credit 團隊敏銳的商業觸覺，以及在合作關係中採取以客為本、方案導向的方針。」
Next Level 財務總監 Ray Fernandez-Andes 評論道：「隨著我們持續成長，Next Level Aviation 的全球化業務性質既帶來了獨特挑戰，亦充滿機遇。PNC Business Credit 團隊投入時間深入了解我們的業務全貌，並度身訂造了合適的銀行解決方案，為 Next Level Aviation® 在商用航空售後市場的持續成功奠定堅實基礎。」
關於 Next Level Aviation®
Next Level Aviation® 是已獲 ASA-100 認證兼符合 FAA Advisory Circular 00-56B 要求的供應商，現在為全部波音和空中巴士平台及相關噴射引擎提供商用飛機/噴射引擎二手可用材料 (USM)。Next Level Aviation® 專注於為波音 737 和空中巴士 A320 系列飛機及其相關噴射引擎提供 USM 儲備，這些飛機目前約佔全球商用機隊的 70%。Next Level Aviation® 由 Jack Gordon、Mike Dreyer 和 Matt Dreyer 於 2013 年 3 月創辦，現已發展成為全球頂級商用飛機/噴射引擎二手可用材料供應商。www.nextlevelaviation.net
如需了解更多資訊或要求其他圖像，請聯絡 [email protected]。
