NRF 2026亞太零售展公佈重磅嘉賓、擴容展會及限時出行補貼

- 見證零售「下一個當下」

新加坡2026年4月21日 /美通社/ -- 由美國全國零售商聯合會(NRF)與Comexposium Singapore聯合主辦的NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2026 APAC)（NRF 2026亞太零售展），熱度持續攀升，將於2026年6月2日至4日在新加坡匯聚亞太地區具有影響力的零售領袖、創新先鋒與決策人士。

作為亞太地區具有影響力的零售行業盛會，本屆展會預計迎來80多個國家和地區的1.3萬余名零售專業人士，匯聚2,500餘家領先零售品牌高管，其中包括DFI零售集團、絲芙蘭(Sephora)、全家(FamilyMart)、戴森(Dyson)、Central Retail及聯合利華(Unilever)。隨著亞太持續引領全球零售未來發展，NRF 2026 APAC將打造一流的合作交流、洞察分享與商業轉型平台。

全球零售領袖聚首，會議陣容再升級

Olive Young、Gill Capital (H&M)、Woolworths Group等新一批演講嘉賓確認出席，本就星光熠熠的全球零售嘉賓陣容更加強大，會議議程更具世界級水準。

LVMH北美區前主席兼首席執行官Anish Melwani表示：「NRF 2026 APAC是一個匯聚思想、人才與創新的強大平台，正在塑造零售業的未來。在LVMH，我們深知創新對於提升客戶體驗至關重要，同時亦需堅守作為品牌靈魂的精湛工藝。我期待與亞太地區的行業領袖深入交流，分享觀點，助力推動本區域零售業的下一輪變革。」

NRF總裁兼首席執行官Matthew Shay指出：「NRF 2026 APAC是零售未來從願景走向現實的舞台。這是一個絕佳的機會，讓業界同仁能夠與行業領袖交流、發現突破性技術，並重新構想我們在快速變化的環境中如何服務客戶。自首屆亞太零售展舉辦以來，我們見證了品牌參展規模的顯著增長——從2024年的1,200個零售品牌增長到2025年的2,200個，增幅高達83%。隨著對創新和下一代零售解決方案的需求不斷增長，我們預計今年品牌參與度將繼續保持強勁勢頭。」

展會規模擴容，打造沉浸式體驗

本屆展會的展區面積將拓展至整整兩層，彰顯行業的參與熱情與需求的激增。目前展位已售出80%，包括Relex、Vusion、Google在內的300多家領先解決方案提供商將集中展示重塑零售行業的前沿技術。

零售商可免費入場參觀展區，親身感受驅動零售「下一個當下」(The Next Now)的各類創新成果。

NRF亞太創新展區重磅回歸，規模擴大35%

NRF亞太創新展區是NRF 2026 APAC的核心亮點，今年規模大幅擴容，匯聚35家前沿創新企業，較去年增長35%。

這一精心策劃的展區將呈現引領亞太乃至全球零售變革的突破性技術，包括：

- Rokt：依托第一方數據與機器學習來優化電商結賬體驗，在「交易時刻」挖掘增量收入

- JohnSmith.ai：提供AI品牌大使，實現全天候實時直播帶貨，保障品牌互動一致性

- Cookiy AI：通過語音智能體開展AI主導的消費者調研，為零售團隊即時生成可執行的洞察

這些創新共同折射出零售行業向AI驅動、數據核心、體驗主導生態轉型的整體趨勢。

鎖定亞太頂級零售盛會席位

為應對出行成本上漲、支持國際人士參會，NRF 2026 APAC為符合條件的零售商及行業合作夥伴通票持有者提供200美元出行補貼。

通票權益包含：

- 參與70餘場專業內容活動，涵蓋主旨演講、專題分會及參展商創新分享

- 與全球零售領袖專屬交流的機會

- 展會展區三天全程通行權限

更多詳情及條款請查閱官網： https://nrfbigshowapac.nrf.com/

關於NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific

亞太地區具有影響力的零售行業盛會將於2026年6月2日至4日在新加坡舉辦。本屆亞太展會匯聚區域零售行業領袖，在這片全球增長最快的市場搭建泛亞太交流合作平台。在為期三天的會議中，零售專業人士可汲取零售領袖的前沿理念，在全方位展區體驗最新零售解決方案，感受市場前沿創新與突破性技術。

SOURCE Comexposium Singapore